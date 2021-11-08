Сколько привитых заболело ковидом в Алтайском крае и как в регионе проходит вакцинация

В регионе продолжается вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

Только 3,5% привитых жителей Алтайского края заболели ковидом. О том, как они переносят инфекцию, а также в целом о вакцинации в регионе на пресс-конференции 8 ноября рассказал Валерий Шевченко, главный инфекционист края.

– У 3,5% привитых выявлен вирус. Надо говорить о том, что не все 3,5% - заболевшие, имеющие клинику, а, например, и те, кто был в контакте, имеет малосимптомные проявления COVID-19. Это достаточно невысокая доля, и практика подтверждает, что есть смысл в вакцинации, которая позволяет уберечь человека от тяжелой формы течения болезни и летального исхода, – отметил Валерий Шевченко.

Эксперт подчеркнул, что у привитых ковид протекает легче. Госпитализация потребовалась только 0,6% из этих 3,5% заболевших.

– Говорить о том, что это десятки пациентов, не приходится. Речь идет про единичные случаи, – заявил главный инфекционист края.

Он также добавил, что за последние две недели в Алтайском крае заметно выросло число желающих сделать прививку против коронавируса. Летом число вакцинированных ежедневно колебалось от 1,5 до 2,5 тыс., а сейчас оно каждый день составляет порядка 10 -11 тыс. человек.

– Все вакцины, зарегистрированные на территории Российский Федерации, есть в наличии в Алтайском крае в достаточном количестве. Существует и запас для того, чтобы привить еще большее количество желающих, – добавил Валерий Шевченко.

Всего медорганизации региона готовы прививать в день около 15 тыс. человек.

По последним данным, в Алтайском крае проходят вакцинацию 848 602 человека, в том числе 85 895 человек получили первую прививку; 742 945 полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт). Кроме того, 19 762 человек прошли повторную вакцинацию.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае только за 1 и 2 ноября вакцинацию против коронавируса прошли 19,8 тысяч человек. Максимальный показатель зафиксирован 3 ноября: за этот день в крае вакцинировано 11,7 тысяч человек. Пункты вакцинации работают во всех медицинских организациях. Желающих прививаться принимают как по предварительной записи, так и без нее.

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