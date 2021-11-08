Эпидемиологическое расследование: как чаще всего заражаются ковидом на Алтае

Обстановка по ковиду в регионе остается напряженной Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайское управление Роспотребнадзора проанализировало результаты эпидемиологических расследований и выяснило, как чаще всего жители заражаются ковидом. Основной причиной заболевания, по-прежнему, является контакт с зараженным в семье: именно так заразились 65-75% от общего числа больных.

- При этом типичная для нас цепочка заражения выглядит так: первый заболевший (заразившийся где-то в общественных местах), далее члены семьи первого заболевшего (обычно полностью игнорирующие меры предосторожности при общении с больными родственниками), далее место работы членов семьи первого заболевшего (где, как правило, происходит заражение еще 2-3 сотрудников организации, находящихся в тесном контакте), - пояснили в Роспотребнадзоре по Республике Алтай.

Обстановка по ковиду в регионе остается напряженной. Только за нерабочие дни в республике зарегистрировали сразу 86 очагов коронавируса, в которых насчитали 307 заболевших. В числе коллективов, где произошли вспышки, - аэропорт Горно-Алтайска, территориальный орган Росздравнадзора, пенсионный фонд РА, Филиал ВГТРК ГТРК Горно-Алтайск и так далее.

Как отмечают специалисты, сейчас аналогичная картина наблюдается по всей страны, но люди продолжают игнорировать элементарные правила профилактики. К примеру, у двух сотрудников Турочакской районной администрации проявились симптомы ОРВИ и они пошли в больницу, где выяснилось, что у них ковид. В ходе расследования стало известно, что они успели поконтактировать на работе с большим числом людей и заразили, как минимум, семерых коллег.

В настоящий момент специалисты контролируют 47 очагов в различных организациях. Если инфекция не распространится дальше, то наблюдение снимут спустя две недели.

- Все наши экстренные мероприятия, такие как заключительная дезинфекция, отстранение контактных от работы и учебы, по сути, являются борьбой с последствиями чьей-то неосторожности и попытками «обрубить» пути распространения инфекции. Первопричина же кроется в нашем поведении в общественных местах и дома, - подчеркнули в управлении и призвали жителей сократить контакты с людьми, соблюдать меры профилактики и не затягивать с обращением к врачу при появлении симптомов ОРВИ. Причем лучше специалиста вызвать на дом, а не идти в больницу, чтобы не подвергать риску других пациентов.

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