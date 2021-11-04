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Здоровье4 ноября 2021 7:37

Почти 20 тысяч человек вакцинировались против ковида в Алтайском крае всего за два дня

Прививочные кабинеты будут работать и в праздничные выходные
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Теперь во многих поликлиниках можно привиться как по предварительной записи, так и без нее

Теперь во многих поликлиниках можно привиться как по предварительной записи, так и без нее

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае только за 1 и 2 ноября вакцинацию против коронавируса прошли 19,8 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Наша задача сейчас - создать максимально комфортные условия для наших сограждан и дать возможность вакцинироваться всем желающим жителям края. При этом в каждой медорганизации пересмотреть запись на вакцинацию на ноябрь и декабрь, обзвонить пациентов и пригласить на более ранний период. - подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Попов на селекторном совещании с руководителями больниц и поликлиник региона.

Чтобы не останавливать процесс вакцинации, прививочные кабинеты в крае будут работать с 4 по 7 ноября. Как отмечают в Минздраве региона, теперь во многих поликлиниках можно привиться как по предварительной записи, так и без нее.