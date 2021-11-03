На Алтае женщина отсудила 50 тысяч за падение у аптеки: рассказываем, как поступить в случае травмирования

Организация отремонтировала крыльцо после происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Республики Алтай отсудила у аптеки компенсацию за падение на неочищенном от наледи крыльце. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, она получила серьезную травму.

- 50 тысяч получила жительница столицы региона за травму, полученную на крыльце аптеки. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай помогли женщине подготовить исковое заявление в суд о возмещении вреда, причиненного здоровью, и компенсации морального вреда, - отметили в ведомстве.

Ситуация произошла в марте этого года: женщина выходила из аптеки и поскользнулась. В результате падения она сломала наружную лодыжку.

Потерпевшая понесла убытки после падения и решила обратиться в суд за получением компенсации от аптеки. В итоге стороны пришли к мировому соглашению: истец получила 50 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда и компенсацию за убытки. Кроме того, организация отремонтировала крыльцо после происшествия.

Подсказка КП

Если вы упали на тротуаре из-за гололеда или поскользнулись на скользком крыльце магазина, аптеки или другой организации, то запомните, что первым делом нельзя покидать место ЧП – вызовите «скорую помощь», чтобы медики отметили место и время происшествия. По возможности запишите фамилии и адреса свидетелей происшествия, а также попросите очевидцев сделать фото и видео с места ЧП.

Далее необходимо обратиться в медучреждение и получить больничную справку с указанием места, где вы упали, и заключением о полученных травмах. Также нужно сохранить направление на лечение, чеки и квитанции на купленные лекарства и оплаченные медуслуги.

- Установите виновника происшествия. Как правило, это та организация, в чьи обязанности входит обеспечение уборки территории, на которой получена травма. Если происшествие произошло на придомовой территория – то это будет управляющая компания, если на ступеньках магазина или учреждения, то собственник здания, если на улице, остановке или других общественных местах, то ответственным будет муниципальное образование, - пояснили в Роспотребнадзоре.

После того, как виновник установлен, необходимо обратиться к нему с претензией: в формате личной встречи или с помощью отправки заказного письма, в котором вы выдвигаете требование о компенсации причинения вреда. В случае отказа в возмещении обращайтесь в суд.

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