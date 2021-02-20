Гололед в Барнауле в рисунках художника Алексея Чеканова Фото: Анна Перевощикова

Вжик! И дальше нецензурно. Барнаульцы этой зимой слишком часто поскальзываются на дорогах. Подумать только – более 2,5 тысяч человек этой зимой получили не просто синяки, а травмы и ушибы… Прокуроры, представившие суровую статистику, потребовали от городских властей и управляющих компаний срочно привести в порядок улицы и тротуары, дворы и проулки.

Участники проверки совместно с сотрудниками городского управления ГИБДД зафиксировали наледи и снежные накаты даже на крупных проспектах, не говоря уже о маленьких улочках.

В некоторых барнаульских подъездах даже появились листовки на тему, как уменьшить вероятность падения. Среди советов: носить нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, смотреть под ноги, по ледяным лужам передвигаться небольшими скользящими шагами, стараться обходить наклонные поверхности и т.д.

А вот художника Алексея Чеканова гололед в краевой столице вдохновил на серию интересных миниатюр, веселых и грустных одновременно.

Гололед в Барнауле в рисунках художника Алексея Чеканова Фото: Анна Перевощикова

Гололед в Барнауле в рисунках художника Алексея Чеканова Фото: Анна Перевощикова

Гололед в Барнауле в рисунках художника Алексея Чеканова Фото: Анна Перевощикова

Гололед в Барнауле в рисунках художника Алексея Чеканова Фото: Анна Перевощикова