2019-11-13T13:46:31+03:00
Общество

Гололед на дорогах: как правильно упасть, чтобы не получить травму

О техниках приземления во время гололеда на дорогах рассказал барнаульский эксперт [видео]
Юлия ЕВГРАФОВА
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Гололед на дорогах в БарнаулеГололед на дорогах в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Уже второй день в Барнауле идет снег, от большого количества осадков и ощутимого похолодания в городе образовались сугробы и гололед на дорогах и тротуарах. Это послужило причиной большого количества аварий, серьезных пробок и, конечно же, травмирования горожан. Чаще всего такой исход событий получается из-за неправильного приземления. О том, как правильно падать, чтобы избежать печальных последствий «Комсомолке» рассказал барнаульский инструктор по самообороне Иван Екимчуков.

Самое первое, что нужно сделать при падении (как бы странно это не звучало) – расслабиться. Потому что чем сильнее будет напряжено тело, тем больнее падать. Второе – необходимо выучить и отработать правильную технику приземления.

Правильное падение назад.Автор: Иван Екимчуков

- Чаще всего люди, когда поскальзываются, падают назад. В таком случае нужно по возможности слегка подсесть, потом инстинктивно у нас в качестве опоры подключается рука. Мы выводим её вперед, внутренней стороной ладони вниз, относительно головы должен получиться угол примерно в 45 градусов. Потом нужно немного завалиться на бок, таз также подкрутить, чтобы прийти на бедро. Еще очень важно, чтобы в этот момент подбородок был прижат к груди, - пояснил Иван Екимчуков.

А в том случае, если вы падаете вперед, нужно также приземлиться на руки и прикрыть ими лицо. При этом необходимо успеть повернуть голову в сторону, чтобы не повредить лицо. Кстати, все виды техники лучше всего отработать в зале с тренером, тогда вы точно будете готовы к любым неожиданным падениям.

Правильное падение вперед.Автор: Иван Екимчуков

- Я сразу учу делать все элементы на твердой поверхности. Потому, что к мягкой быстро привыкаешь, и потом может появиться обманчивое тактильное чувство. Фишка в том, что ты тренируешься без обмана и сразу готовишься к твердой (реальной) поверхности. Бояться этого не стоит, на тренировках еще никто не получал травм, потому что каждое движение подробно объясняется и аккуратно отрабатывается, - добавил барнаульский инструктор по самообороне.

К слову, на правильность приземления, если поскользнулись или споткнулись, не влияет начальный уровень вашей физической подготовки. Получить травму может как человек, занимающийся спортом или, например, танцами, так и тот, кто не ведет активный образ жизни. Поэтому отрабатывать реакцию в таких экстренных ситуациях нужно всем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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