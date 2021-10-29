В Барнауле в лесополосе найден мертвым инспектор ДПС

Сейчас по факту проводится проверка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле найден мертвым инспектор ДПС. Его тело обнаружено вечером 28 октября в лесополосе недалеко от садоводства «Дизель». Об этом сообщает источник «КП».

Поиски 48-летнего инспектора начали после того, как он не вышел на службу. Его смена должна была начаться в 18.00. В результате его обнаружили около 9 часов вечера в районе здания по проспекту Космонавтов, 88.

Полицейский был в гражданской одежде, признаков насильственной смерти не обнаружено. Об инспекторе известно, что он служил в органах с 2005 года, в последней должности он находился с 2014 года. К работе полицейского не было нареканий, он характеризовался положительно, спиртным не злоупотреблял.

В региональном МВД факт происшествия подтвердили.

- По данному факту временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе.

Вывод о смерти полицейского должны будут сделать эксперты.

Напомним, этим летом в Барнауле был убит участковый. В его смерти обвинили рецидивиста, которого полицейский поехал проверять – мужчина находился под следствием и не являлся на вызов следователя. Мужчина был обнаружен в поле рядом со сгоревшим автомобилем.

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