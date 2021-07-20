В следкоме опровергли, что убитый алтайский участковый замешан в пытках

Тело убитого полицейского обнаружили рядом со сгоревшим автомобилем.

Cледственный комитет опроверг информацию о том, что 57-летний задержанный по подозрению в убийстве алтайского участкового дал признательные показания. Из показаний якобы следует, что Владимир Шедов напал на полицейского из-за того, что ранее имел с ним конфликт. Якобы полицейский вместе с коллегой ранее пытал его: вывозил в неизвестном направлении с надетым на голову мешком и избивал.

- До настоящего времени подозреваемый не дает признательных показаний, содержится под стражей и не общается ни с кем, кроме следователя. Поэтому изложенная якобы им точка зрения журналистам - это фейковая информация, направленная на введение в заблуждение граждан, а также дискредитирующая личность погибшего сотрудника полиции, - рассказала представитель краевого СК Людмила Рязанцева.

В следственном комитете также отметили, что погибший участковый и задержанный ранее не были знакомы.

Напомним, участковый отдела полиции по Ленинскому району Барнаула Владислав Неудахин пропал 14 июля. Он поехал вручать ранее судимому мужчине, который уклонялся от явки к следователю, повестку. Как уверяют источники, табельное оружие он к тому времени уже сдал. Тревогу забила его супруга, когда Влад не вернулся домой. Искать его начали около 3 ночи. Тело нашли на следующей день на полевой дороге. Служебный автомобиль был сожжен, а мертвый полицейский, также обожженный, лежал рядом с ним.

На теле погибшего были следы насильственной смерти. По предварительным данным, в него выстрелили из самодельного оружия, что-то вроде «пугача». Также на шее была колотая рана.

Подозреваемый в убийстве.

По подозрению был задержан 57-летний ранее судимый Владимир Шедов. Сейчас он находится в СИЗО. Как уже сообщала «КП-Барнаул», мужчина уже отбывал наказание за убийство, совершенное в 1993 году при превышении пределов необходимой обороны, а в 2004 году его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строго режима за то, что он до смерти избил женщину.

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