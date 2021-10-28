Как в нерабочие дни будут принимать пациентов алтайские больницы и поликлиники

В этом году из-за сложной эпидемической ситуации жители края второй раз идут на вынужденные «каникулы» Фото: Олег УКЛАДОВ

Период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочими днями. О том, как в это время будут принимать пациентов больницы и поликлиники Алтайского края рассказали в минздраве региона.

Алтайские медицинские орагнизации с 30 октября по 7 ноября продолжат работу в прежнем режиме. В первую очередь пациентам будут оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь.

– В этом году из-за сложной эпидемической ситуации жители края второй раз идут на вынужденные «каникулы». Как в мае, так и сейчас мы приняли решение, что приостанавливать работу медучреждений нельзя. Сейчас перед нами стоит еще больше задач, чем раньше. И это не только оказание экстренной и неотложной помощи. В крае значительно выросло число жителей, которые хотят вакцинироваться против коронавирусной инфекции, и наша задача дать эту возможность гражданам. К тому же ранее жителям края уже были выданы направления к узким специалистам и на госпитализации. Мы не можем лишить их медицинской помощи, - сказал глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

При этом в праздничный день 4 ноября больницы будут работать по графику выходного дня.

– В случае возникновения конфликтной ситуации или невозможности пройти того или иного специалиста, рекомендуем обращаться в администрацию медицинских организаций. Контактные данные руководства каждой поликлиники и больницы указаны на сайтах учреждений здравоохранения, – добавили в ведомстве.

Кроме того, вопросы можно задать, позвонив по номеру горячей линии 8-800-350-3525 или (3852) 62-36-48 с 09 до 18 часов, обед с 13:00 до 14:00.

Ранее мы сообщали о том, что в пригороде Барнаула работают два дополнительных пункта вакцинации. Там можно без предварительной записи сделать прививку против коронавируса и гриппа.

Напомним, мы также писали о том, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае вводят систему QR-кодов. Кроме того. С 30 октября в регионе запретили проведение массовых (публичных), в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера, проведение дискотек, в том числе в ночных клубах.

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