Два дополнительных пункта вакцинации заработали в пригороде Барнаула

Сейчас прививаются более 750 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В пригороде Барнаула работают два дополнительных пункта вакцинации. Там можно без предварительной записи сделать прививку против коронавируса и гриппа, сообщает мэрия.

– Вакцинация проходит бесплатно. С собой нужно взять полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Каждому выдадут памятку о прохождении вакцинации и о дате повторной прививки, – добавили в горамдинистрации.

Пункты вакцинации работают по следующим адресам:

– поселок.Центральный, на базе ФАПа ул. Мира, 5 с 8 до 16 часов (дополнительная информация по телефону 67-76-06);

– поселок Южный, передвижной пункт на базе КГБУЗ «Городская больница № 10» (ул. Белинского, 2) с 8:30 до 20 часов.

Напомним, число заболевших короанавирусом продолжает расти в Алтайском крае, их уже более 86,5 тыс. человек. Вакцинацию против ковида проходят свыше 750 тыс. жителей региона.