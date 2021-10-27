С 30 октября в Алтайском крае вводят систему QR-кодов и новые ковидные ограничения

Без QR-кода, в частности, нельзя будет попасть в ТЦ Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае вводят систему QR-кодов. Соответствующие изменения в указ 27 октября подписал губернатор Виктор Томенко. Кроме того, в регионе вводят новые COVID-ограничения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как будет работать система QR-кодов

С 30 октября в торговые и торгово-развлекательные центры Алтайского края будут пускать при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов:

- действующего QR-кода, полученного на Госуслугах, которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, или сертификата профилактической прививки от COVID-19 на бумаге

- действующего QR-кода, которым подтверждается то, что граждане перенесли COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

- медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний от вакцинации против коронавируса и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа.

Можно предоставить QR-код на телефоне или бумаге. Главное, чтобы можно было провести сканирование.

Где еще будут нужны QR-коды

С 15 ноября документы, названные выше, потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия). Ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

– Без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории торговых центров аптеки и аптечные пункты, специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары или исключительно непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением правительства, – отметили в пресс-службе.

Новые ковидные ограничения

С 30 октября в Алтайском крае запретили проведение массовых (публичных), в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера, проведение дискотек, в том числе в ночных клубах.

При этом допускается проведение мероприятий и оказание услуг в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах при условии заполняемости не более 50% от их вместимости, внутри должно быть не более 500 человек.

Также вводят запрет на оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00. При этом допускается обслуживание клиентов на вынос и доставка заказов.

– Запрет не затрагивает деятельность столовых, буфетов, кафе, осуществляющих организацию питания для работников организаций. Ответственность за исполнение данного решения ложится на собственников объектов и организаторов мероприятий, – сказано в документе.

Кроме того, во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября молодым людям не достигшим 18-летнего возраста, запрещается посещение торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения законных представителей.

Самоизоляция для пожилых

Жителям региона в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию от COVID-19, нужно будет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Можно выходить для получения медпомощи, покупки продуктов и других товаров первой необходимости, а также прогулок на свежем воздухе, за исключением прогулок в местах массового скопления людей.

– Работодателям рекомендовано обеспечить перевод на дистанционный режим работающих людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета; обеспечить освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, – сказано в документе.

Также рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает их деятельность, по возможности ввести, посменный режим работы.

Кроме того, в регионе сохраняется масочный режим.

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