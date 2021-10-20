Власти Алтайского края заявили о подготовке к введению QR-кодов

Данная мера уже реализуется в ряде других регионов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Алтайском крае готовятся к введению QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

20 октября в регионе прошло заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса.

- В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией власти Алтайского края планируют ввести QR-протоколирование граждан при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей, - сообщили власти.

В скором времени чиновники определят перечень мест, где жители региона будут обязаны предъявлять QR-кодов. Также будут приняты меры, чтобы данная меры исполнялась.

Напомним, данная мера уже реализуется в ряде других регионов. Но в нашем крае коды не вводили из-за технической невозможности.

– Однако для того, чтобы такая система была введена на территории региона или в отдельном заведении, должна быть техническая возможность. В настоящее время пока она в Алтайском крае отсутствует, – заявляла представитель Роспотребнадзора Ульяна Калинина на одной из пресс-конференций.

Кстати, сами жители Алтайского края тоже не в восторге от этой идеи. Так, более 50 % опрошенных жителей Алтайского края выступили против введения QR-кодов в связи с пандемией коронавируса. Исследование проводила служба hh.ru. По итогам опроса лишь 36% респондентов поддержали введение кодов и выразили уверенность, что это улучшит эпидситуацию в крае.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в крае растет с каждым днем. За минувшие сутки было выявлено еще больше 380 случаев заражения. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 83853 факта заболевания ковидом.

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