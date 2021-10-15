Введение системы QR-кодов на Алтае: педагоги и айтишники – за, юристы – против

10% респондентов подчеркнули, что введение QR-кодов подтолкнет их пройти вакцинацию Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 50 % опрошенных жителей Алтайского края выступили против введения QR-кодов в связи с пандемией коронавируса, сообщает служба исследований hh.ru.

36% участников опроса рассказали, что в целом поддерживают введение QR-кодов и уверены, что эта мера будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в Алтайском крае. Если говорить более точно, то 14% респондентов полностью за эту инициативу, а еще 22% скорее согласны. При этом 55% опрошенных жителей Алтайского края высказались против введения QR-кодов, а 9% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Любопытно, что больше всего сторонников введение QR-кодов оказалось среди представителей науки и образования (40%), строительства и недвижимости (37%), а также сферы ИТ и телекома (36%). Противники QR-кодов чаще всего встречаются среди юристов (70%). В профессиональной сфере медицины и фармацевтики за введение QR-кодов выступили 32%, а против – 59% опрошенных жителей Алтайского края

10% респондентов подчеркнули, что введение QR-кодов подтолкнет их пройти вакцинацию. Чаще других об этом говорили молодые люди в возрасте до 25 лет. Ранее мы писали о том, что в регионе продолжают делать прививки против ковида, но желающих не так много, всего иммунизацию прошли более 700 тыс. человек. При этом нагрузка на систему здравоохранения сейчас крайне высока. Ежесуточно поступает до 2800 вызовов скорой помощи. Власти призывают активнее проходить вакцинацию.

–Кроме того, 27% жителей Алтайского края согласны с тем, что в регионе нужно ввести Covid-free зоны. Причем чем выше возраст респондента, тем больше доля тех, кто согласен с данной инициативой, – говорится в исследовании.

Ранее Ульяна Калинина, замруководителя регионального Роспотребнадзора, заявляла, что в целом применение QR-кодов оправдано, о чем свидетельствует опыт других городов. Однако для введения такой системы в Алтайском крае пока что нет технической возможности.

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