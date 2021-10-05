QR-коды и приостановка плановой медпомощи: введут ли на Алтае новые ограничения

Власти призывают жителей региона ответственно относиться к своему здоровью Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается рост числа заболевших коронавирусом. О том, возможно ли введение дополнительных ограничений и приостановка плановой медпомощи, на пресс-конференции 4 октября рассказали министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и Ульяна Калинина, замруководителя регионального Роспотребнадзора.

Ульяна Калинина отметила, что в целом применение QR-кодов оправдано, о чем свидетельствует опыт других городов. По ее словам, в случае использования такой системы в заведения смогут попасть лишь переболевшие в течение последних шести месяцев или вакцинированные, т.е. люди с иммунитетом.

– Однако для того, чтобы такая система была введена на территории региона или в отдельном заведении, должна быть техническая возможность. В настоящее время пока она в Алтайском крае отсутствует, – подчеркнула представитель Роспотребнадзора региона.

Она добавила, что эти и любые другие возможные ограничительные меры должны обсуждаться на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Что касается вопроса приостановки оказания плановой медпомощи, то его также будут рассматривать в зависимости от эпидобстановки.

При этом в Алтайском крае продолжают проводить рейды по соблюдению антиковидного указа губернатора.

– Вопрос не в ужесточении, а в соблюдении принятых профилактирующих мероприятий. Они не были отменены, просто наше отношение к ним стало более спокойным. Сейчас мы говорим о возрасте необходимости их соблюдения, – подчеркнул Дмитрий Попов.

Власти призывают жителей региона самим ответственно относиться к противоэпидемическим мерам, продолжать носить маски.

– Несоблюдение масочного режима – зона ответственности каждого гражданина. Очень сложно к каждому юрлицу или в каждом учреждении к каждому гражданину поставить инспектора, который бы контролировал соблюдение всех мер. Человек должен бояться не мер административного воздействия, а понимать уровень ответственности, знать, что может заболеть сам и в конченом итоге послужить источником инфекции для своей семьи, – резюмировала Ульяна Калинина.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае изменилась структура заболеваемости коронаиврусом. Сейчас большинству заболевших 30 -49 лет, затем следуют люди в возрасте 50-64 года и старше 65 лет. Кроме того, стали чаще болеть дети. Если летом их удельный вес был 7-8% от общего числа больных, то сейчас это уже 10-12%.

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