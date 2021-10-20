Редкие кадры: сотни лебедей пролетели через Алтай

Лебеди. Фото: Светлана Кульбацкая, Алтайский биосферный заповедник

В октябре на Телецком озере сотрудники Алтайского биосферного заповедника наблюдали массовый пролет лебедя-кликуна. Специалисты опубликовали яркие фотографии и рассказали об увиденном

Государственный инспектор Алтайского заповедника Светлана Кульбацкая заметила пролет стаи лебедей в 100 особей.Из-за непогоды красивые птицы остановились отдохнуть на отдых в одном из заливов.

Лебеди. Фото: Светлана Кульбацкая, Алтайский биосферный заповедник

– Лебеди держатся на озере несколько дней, на отмелях с зарослями водорослей. Периодически поднимаются на крыло, кружат над озером и снова садятся на воду. В ночь на 16 октября от большой стаи на ночевку остались только сорок птиц, - поделилась Светлана Кульбацкая.

Лебеди. Фото: Светлана Кульбацкая, Алтайский биосферный заповедник

Ученые отмечают,что лебедь-кликун включен в Красную книгу Республики Алтай. На заповедной территории он гнездится только в Джулукульской котловине. Эти места птицы лебеди покидают в середине сентября. Во время перелетов размеры их стай весной и осенью не отличаются, однако осенью больше молодых птиц.

Лебеди. Фото: Светлана Кульбацкая, Алтайский биосферный заповедник

Над Телецким озером проходит миграционный путь этих птиц, однако заметить стаи вблизи удается редко и это всегда большая удача. Чаще всего птицы летят на большой высоте, и только сильная непогода моет их остановиться в заливах озера.

Также на Алтае заметили других редких птиц – пара больших белых цапель кормилась в одном из заливов. Это наиболее поздняя встреча вида на осеннем пролете на территории Алтайского заповедника за всю историю наблюдений.

– Большая белая цапля зарегистрирована в Алтайском заповеднике как очень редкий пролетный вид, занесен в последнее издание Красной книги Республики Алтай. Все предыдущие встречи большой белой цапли в Алтайском заповеднике состоялись в прителецкой части заповедника, большая часть из них весной. На осенних кочевках отмечались редкие встречи в Камгинском заливе Телецкого озера, – подчеркнули в заповеднике.

Цапля. Фото: Светлана Кульбацкая, Алтайский биосферный заповедник

Основная часть ареала большой белой цапли простирается в теплых умеренных и тропических широтах, поэтому встретить их на Алате удается немногим.

Напомним, ранее мы писали о том, что с приходом осени начинает меняться не только окружающий мир, но и подводный, скрытый от глаз большинства людей. Сотрудники Алтайского биосферного заповедника, дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко, погрузились в глубины Телецкого озера и показали яркие снимки «подводных джунглей». Фотографии можно посмотреть здесь.

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