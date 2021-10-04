Жизнь на глубине: как проходит осень в подводном мире Телецкого озера на Алтае

Начало осени было солнечным и теплым. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко, Алтайский биосферный заповедник

С приходом осени начинает меняться не только окружающий мир, но и подводный, скрытый от глаз большинства людей. Сотрудники Алтайского биосферного заповедника, дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко, погрузились в глубины Телецкого озера и показали яркие снимки «подводных джунглей» и не только.

Начало осени было солнечным и теплым, в этом году дожди и холодные ветра дали о себе знать только с 9 сентября. Воды Телецкого озера постепенно становились все более неспокойными. Однако, по словам сотрудников заповедника, озеро было прогрето до +11 градусов, а горизонтальная прозрачность была летней - 5-7 метров.

Телецкое озеро. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко, Алтайский биосферный заповедник

Кажется, что в начале сентября подводный мир заповедного озера еще не заметил прихода осени, там активно продолжалась жизнь. Например, там можно увидеть настоящий подводный лес.

Телецкое озеро. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко, Алтайский биосферный заповедник

– Есть на Телецком озере многолетнее водное растение – рдест, которое имеет важное значение для обитателей водоема. Рдестами питаются моллюски, насекомые, рыбы и иногда даже копытные. Эти макрофиты вносят вклад в обогащение воды кислородом, и этот процесс в яркий солнечный день виден невооруженным глазом - если присмотреться, то из побегов выходят тонкие струйки пузырьков кислорода, – отмечают сотрудники заповедника.

Также в зарослях водного растения рыбы мечут икру, скрываются от опасности и охотятся. После отмирания побеги становятся удобрением для нового жизненного цикла. Заметить «подводные джунгли» можно далеко не везде. Рдесты охотнее заселяют спокойные заливы, там вода быстрее прогревается и хватает органики. Но и там зона обитаемости ограничена, хрупкие стебли легко ломаются и не выдерживают даже легкого прибоя, поэтому заросли в местах, где есть высокие волны, начинаются в нескольких метрах от берега и заканчиваются на глубине около 3-х метров. Туда проникает уже не так много света.

Телецкое озеро. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко, Алтайский биосферный заповедник

– Продолжается период активной вегетации пресноводных губок бадяг. Их ярко розовые обрастания почти на всех деревянных объектах, принимают самые причудливые формы, от «накипи», до «пальцев» и древовидных форм, – рассказывают Роман Воробьев и Татьяна Клименко. – Цвет им придают симбиотические водоросли и минеральные вещества из воды. Эти организмы являются прекрасными фильтраторами, пропуская через себя большое количество воды.

Телецкое озеро. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко, Алтайский биосферный заповедник

Дайверы добавили, что еще она особенность ранней осени под водой - ковры гидр, которые покрывают все вокруг. Плотные скопления и переплетения щупалец можно заметить на камнях, деревьях и даже на других беспозвоночных.

Телецкое озеро. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко, Алтайский биосферный заповедник

Ранее мы сообщали о других новостях из жизни алтайского биосферного заповедника – там на волю выпустили трех медвежат – Мишку, Машку и Тепу, которые все лето провели под присмотром ученых. Животные заметно подросли и теперь могут самостоятельно жить в дикой природе. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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