Особенное место: удивительные факты об Алтайском заповеднике

Биосферный – значит, особенный, важный. Созданный для защиты биосферы, среды обитания всего живого на Земле, включая самого человека. 10 лет назад этот статус был присвоен Алтайскому государственному заповеднику. В день рождения биосферного статуса заповедника «Комсомолка» подготовила несколько уникальных фактов о нем.

В заповеднике живут люди

Предполагается, что заповедник – территория крайне ограниченная для пребывания на ней людей. В Алтайском государственном биосферном заповеднике люди не просто бывают или работают (скажем, на туристических тропах или кордонах), они здесь живут. Яйлю – единственное в России село, которое располагается на территории, имеющей заповедный статус. Впрочем, слово это - «располагается» - не совсем правильное. Не село появилось на месте заповедника, а заповедник появился вокруг села (впрочем, и на его территории тоже).

История Яйлю начинается с 1812 года, история Алтайского заповедника – с 1932 года. Яйлю пережил разные времена, поднимался даже вопрос о его исключении из заповедного статуса. Но на Телецком озере люди живут особенные, осознанные, поэтому в 2015 году на сходе села жители проголосовали за то, чтобы остаться заповедными. Сегодня они живут по правилам особо охраняемой природной территории, принимая связанные с этим статусом серьезные хозяйственные ограничения. А еще село называют приютом аборигенов Алтын-Кёля (алтайское название Телецкого озера), таежных романтиков и хранителей природы. Живет в нем всего около 200 человек.

Половина Телецкого озера – заповедная

В состав Алтайского заповедника входит большая часть акватории Телецкого озера - 52%. Это не случайность, Телецкое озеро имеет стратегическое значение для жизни нашей страны. По сути, оно дает питьевую воду всей Сибири, поскольку из него берет исток Бия, впоследствии образующая Обь. Сегодня Телецкое озеро поражает не только живописностью, но и масштабами. Его глубина в некоторых местах достигает 1 км! По запасу чистой питьевой воды занимает второе место в стране после Байкала. В озеро впадает около 70 рек и вдвое больше временных водотоков, а исток берет всего одна река – Бия. Таким образом, озеро постоянно обновляется и остается чистым.

Алтайский государственный биосферный заповедникФото: Анна АДАМАЙТЕС

Телецкое озеро входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая» и имеет статус комплексного памятника природы регионального значения.

Для алтайцев же Телецкое озеро – святыня, как сегодня любят говорить «место силы». Традиционное название озера Алтын-Кёль (Золотое озеро) имеет множество толкований. Во-первых, красота озера действительно драгоценна. Во-вторых, в его бассейне в буквальном смысле содержится золото. К тому же его золотые корни объясняет древняя алтайская легенда. Согласно ей, в один из тяжелых годов, когда птица не летала и зверь не ходил, нашел один из охотников большой кусок золота - с голову быка - и решил поменять его на просо, чтобы накормить семью. Но ни один земляк не согласился – всем было худо. Выбросил в отчаянии охотник золото в озеро, да и сам туда в отчаянии бросился, с тех пор озеро зовут золотым.

Здесь спасают барсов

Снежный барс (ирбис) – визитная карточка Алтайского заповедника, он внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Его территория – одна из ключевых в сохранении ирбиса. Животных много лет истребляли браконьеры из-за их великолепной шкуры. Сегодня популяция ирбисов остается стабильной. А для их изучения применяется уникальный метод – бывших браконьеров и охотников, с их знанием повадок животных, привлекают для защиты ирбисов. Зная, где могут появиться барсы, они мастерски расставляют фотоловушки, получая за это гонорар.

Ирбис до сих пор остается одним из самых малоизученных млекопитающих из-за труднодоступности местообитания. Однако опыт с фотоловушками стал немного проливать свет на их жизнь. Впервые ирбисов сняли на территории заповедника в 2012 году, камеры зафиксировали самку и самца, получивших имена Вита и Крюк. Сегодня в Республике Алтай, по подсчетам WWF, обитает 35 ирбисов.

Самые красивые водопады Алтая – в заповеднике

Водопад КорбуФото: Анна АДАМАЙТЕС

Самые большие и красивые водопады Алтая Учар и Корбу располагаются на территории заповедника. Не смотря на статус особо охраняемой территории, оба водопада могут посещать обычные туристы – к ним ведут туристические тропы.

Учар входит в пятерку самых труднодоступных достопримечательностей России, кроме суточного пути на автомобиле (или теплоходе по Телецкому озеру, плюс автомобиле), людям нужно пройти восьмикилометровую тропу по ущелью реки Чульча. И путь этот совсем непрост, порой по скользким бревнам над горными речушками, порой по отвесным скалам, но люди идут на него. Ведь зрелище, которое они видят в конце тропы, просто потрясает – 160 метров ниспадающей воды. Кстати, правильно Учар называть водоскатом, поскольку вода не падает, а скатывается (хоть и довольно резко) по камням.

До Корбу в настоящее время добраться намного проще. Либо по автомобильной дороге, либо по Телецкому озере на катере или теплоходе. Кстати, у теплохода – отдельная история.

Водопад УчарФото: Анна АДАМАЙТЕС

Возрожденная легенда

Теплоход «Пионер Алтая» впервые появился на Телецком озере в 1968 году. Тогда многие удивлялись: как он смог оказаться в горах Алтая? Ведь судостроения здесь нет и быть не может. Ответ прост и удивителен одновременно – его доставили из Москвы вплавь по единой водной системе России, которая включает реки, моря и озера. Самый трудный путь был по Бие, часть которой имеет трудные перекаты и пороги.

Почти 25 лет «Пионер Алтая» ежедневно курсировал по Телецкому озеру, перевезя за это время свыше 300 тысяч пассажиров. Теплоход стал символом озера. Однако в лихолетье 90-х его круизная жизнь закончилась и в 2000-е «Пионер Алтая» решено было отправить на металлолом. Местный житель Иван Южаков, узнав об этом, занял денег и купил теплоход, чтобы спасти его от окончательной гибели. Вначале он решил создать в нем музей, но разошелся и отремонтировал до полной технической готовности.

В 2014 году теплоход вновь вышел на воду, радуя туристов и местную ребятню, которая катается на нем бесплатно. Сегодня на теплоходе можно отправиться из Артыбаша до водопадов Чодор, Корбу и поселка Яйлю. Он стал связующей нитью между обычной жизнью и заповедной.

Теплоход "Пионер Алтая"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Цифры

Алтайский биосферный заповедник создан в 1932 году, с 1998 года является объектом Всемирного природного Наследия ЮНЕСКО в номинации «Алтай - Золотые горы». 26 мая 2009 года заповеднику присвоен биосферный статус. По количеству видов сосудистых растений Алтайский заповедник занимает 2 место в России среди всех заповедников. Находится в топ-5 заповедников по видовому разнообразию (количеству видов живых организмов).

Справка КП

Главная концепция биосферности – это убеждение, что природа и люди могут гармонично сосуществовать, а строгая охрана окружающей природной среды и развитие чаще всего не являются взаимоисключающими. Поэтому уже 10 лет Алтайский заповедник не только сохраняет природу, но и ведет деятельность, направленную на благополучие местных жителей. Содействует развитию бизнеса, позволяющему людям жить в гармонии с природой (например, экотуризм и традиционные ремесла), участвует в общественной и просветительской жизни прилегающих сел.