Нашли раздетым и голодным: почему в Барнауле мать обрекла ребенка-инвалида на самовыживание

Сейчас Марк находится в одной из городских больниц Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На прошлой неделе в органах профилактики Барнаула прошли масштабные обыски. Возбуждено уголовное дело, следствие выясняет, почему мальчик с ДЦП, начинающий жизнь в трехкомнатной квартире в центре Барнаула, оказался в неотапливаемой хибаре, не получая ни лечения, ни образования.

Сейчас Марк находится в одной из городских больниц. Там юноша встретил семнадцатилетие. Сотрудники СК так расчувствовались его историей, что привезли парню в больничную палату подарок и пообещали взять над ним шефство.

В конце августа Марка нашли на улице голодным и раздетым. Инвалид ползком вылез на дорогу из неотапливаемого и темного дома, призывая на помощь. Соседи, вызвавшие полицию, рассказали, что мать мальчика Инна, заложив в ломбард его инвалидную коляску, исчезла вместе с двенадцатилетней дочкой.

После тревожного звонка соседей, горе-мать нашли. Через месяц с небольшим Инна скончалась. Говорят, переживала за то, что ее лишают родительских прав, и пила при этом еще больше.

«Когда-то была хорошей мамой»

- Мы, увидев, что случилось с Марком, были в шоке. Мама моя два дня плакала. У меня, как подумаю о мальчике, сердце в пятки падает, - рассказывает Светлана Бабкова, учредитель организации «Дети ангелы Барнаула». – Мы эту семью знали лично.

Инна и Светлана познакомились несколько лет назад в развивающем центре для детей с ДЦП.

- Она была хорошая мама, очень заботливая, - вспоминает Светлана. - Марк очаровал нас всех своей улыбкой. Это был сообразительный, живой ребенок. С ним было интересно поговорить. Когда потом созванивались, могли по часу с ним беседовать, мальчик был с юмором, анекдоты свои рассказывал, видно было, что он способный, перспективный. Жили они с мамой в ту пору в хорошей трехкомнатной квартире за гостиницей «Барнаул», бабушка жила неподалеку.

«Сбегала с детьми от мужчины»

Знакомые Инны связывают плохие перемены в ее жизни с появлением опасного мужчины.

- Кажется, он выпивал, был игроком, - говорят бывшие приятельницы.

В какой-то момент Инна сообщила знакомым, что продает квартиру и переезжает в частный дом.

- Я когда узнала, что она собирается продавать шикарную квартиру в центре - удивилась, - рассказывает Олеся Судакова, руководитель организации «Дети-Ангелы Барнаула». - Но она тогда объясняла, что делает это для сына, чтобы он больше гулял.

Что творилось за дверьми этого частного дома, наверно, было адом.

- Потом Инна как-то приехала ко мне с Марком и дочкой, попросилась переночевать, - вспоминает Светлана Бабкова, - чуть ли не босиком прибежала, я так поняла, что сбежала от этого мужчины, может быть, от его побоев. Переночевали, утром я вещи какие-то ей собрала для детей, уехали.

Пропавшее золото

В тот момент, по словам Светланы, мама Марка уже и частный дом продала, сменив его на худшее жилье.

- Это был уже алкоголизм, причем в стадии деградации, - вздыхает Бабкова,- когда в следующий раз она приехала ко мне ночевать, обворовала. Попросилась на ночевку, я выделила комнату. Сама я носилась с тремя детьми, то с одним, то с другим, то с третьим. Она в это время купила себе «четок» - пила, задумавшись, потом - второй, смотрю, уже прихлебывает… Утром, пока я дочку в садик отводила, она ушла. После я хватилась, нет золотых часов, кольца, фотоаппарата. Сначала подумала, может, сама куда положила, нет. Позвонила ей, не отвечает. В этот момент Инна часто меняла симки.

Тогда Светлана обратилась в полицию.

- Нашли ее удивительно быстро,- вспоминает женщина,- украденные вещи Инна сдала в ломбард. Раскаялась, выкупила. Был суд, подписали мировую. На суд она пришла, мало похожая на ту ухоженную женщину, с которой я когда-то познакомилась. Полуседая, в мужской заштопанной куртке …

После этого случая бывшие приятельницы не общались.

- И вот я увидела Марка в телесюжете и сердце зашлось,- повторяет со слезами Светлана Бабкова. - Мальчик стал хуже говорить, его здоровьем, развитием не занимались…

Соседи рассказали полиции, что маму Марка редко видели трезвой.

- Перед приходом опеки, она трезвела на день, чтобы детей не отобрали, потом снова ударялась в загул. Кресло инвалидное уже и до этого в ломбард сдавала, - с возмущением и брезгливостью рассказала одна из соседок.

«Не было глаз?»

На территории Центрального района семья Инны появилась в июле этого года. Органы опеки к ней выезжали, фиксировали антисанитарные условия, в составленных актах говорится и о том, что с мамой проводились профилактические беседы. До этого семья жила в Железнодорожном районе Барнаула, перед этим поставлена на учет как неблагополучная в Индустриальном.

- Я зла на эти органы опеки, - не скрывает эмоций Олеся Судакова. – Как можно было допустить, что ребенок-инвалид оказался чуть ли не в сарае, у них что глаз не было, почему его жилищные условия ухудшались, почему талантливый ребенок не учился и превращался в «Маугли»… Может быть я, конечно, не права, но как так?

Сегодня СК возбудил уголовное дело о халатности органов профилактики.

Не мешайте бабушке

Бабушка Марка пытается оформить опеку над внуками.

- Это - хорошая, строгая женщина, - рассказали знакомые семьи. – Дочь ее боялась, временами, слушая маму, даже пыталась завязать с алкоголем, но потом меняла симки, и скрывалась.

- Бабушка боролась, как могла, всегда помогала, - подтверждает Олеся Судакова. - Сейчас ей дали временную опеку над Марком, и не дай бог, органы профилактики будут чинить ей препятствия, и пытаться пристроить ребенка в казенное учреждение. Очень сложно представить, как там будет мальчику. А тут мы уже могли бы бабушке помогать прогулки Марка организовывать, на мероприятия наши приглашать и т.д.

Двенадцатилетняя сестра Марка сейчас находится в одном из детских домов, ее дальнейшая судьба тоже под вопросом.

«Стала губить себя и детей»

- К сожалению, у нас нет поддержки матерей, воспитывающих ребенка с ДЦП,- заметила в разговоре Олеся Судакова. - Мамы особенных детей часто остаются одинокими, многие теряют работу, жизнь начинает крутиться вокруг ребенка. Кто-то впадает в отчаяние, кто-то загоняет свои чувства внутрь (а это бомба замедленного действия), кто-то находит силы и организует свою жизнь так, чтобы все равно быть счастливым. Здесь, к сожалению, мама не справилась, стала спасаться алкоголем и губить себя и детей…

Олеся считает, что мамы детей–инвалидов должны иметь право и на реабилитацию, и на помощь психолога, и на лечение.

- Мы даже пролечиться не можем, у нас нет такого права, - вздохнула руководитель организации «Дети ангелы Барнаула». - Нас никто не поддерживает, мы сами варимся в своей каше…

А в это время

Когда все узнали об истории Марка из СМИ, нашлось много тех, кто спрашивал: как, чем помочь, куда перечислять деньги? И хотя официально не было объявлено о сборе денежных средств, неравнодушные люди начали перечислять деньги на счет Алтайского краевого отделения Российского детского фонда с пометкой «Для Марка». Они поняли, что Марк - подопечный детского фонда, и сотрудники постоянно находятся на связи с бабушкой и мальчиком. За несколько дней поступило более 60 000 рублей. Если вы тоже хотите принять участие в судьбе Марка, присоединяйтесь!

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Алтайское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд"

ИНН 2225018635,

КПП 222501001, БИК 040173604,

р/с 40703810002140010252,

к/с 30101810200000000604,

Алтайское отделение № 8644

ПАО Сбербанк г. Барнаул.

С помощью системы Онлайн - Сбербанк на социальный номер:

8-906-965-2515 (оформлен на председателя фонда Оксану Николаевну О.) По этому же номеру можно задать вопросы или предложить помощь.

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