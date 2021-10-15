Алтайские следователи побывали в гостях у 17-летнего мальчика с ДЦП

Мальчик с ДЦП принимает гостей Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Следователи Алтайского края побывали в гостях у 17-летнего мальчика с ДЦП, который находится в реабилитационном центре, рассказывают в пресс-службе СУСК РФ по региону.

- Сотрудники следственного управления СК РФ по Алтайскому краю навестили 17-летнего Марка, который длительное время находился в трудной жизненной ситуации, несмотря на то, что является ребенком с ограниченными возможностями, - поясняют в ведомстве.

История его жизни вскрылась в минувшие выходные, когда о нем рассказали СМИ. Как оказалось, родная мать мальчика плохо справлялась со своими родительскими обязанностями, а в августе даже сдала инвалидную коляску сына в ломбард. Деньги же, судя по всему, пропила. В сентябре она скончалась, а в отношении органов профилактики было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Установлено, что данная семья стояла на учете, как неблагополучная, но органы системы профилактики не принимали никаких мер к защите прав ребенка-инвалида.

Сейчас мальчик в безопасности, сыт и одет. Ранее к нему уже приходили сотрудники Детского фонда и поздравили его с 17-летием.

- Офицеры СК не остались в стороне и привезли Марку, который в настоящее время проходит реабилитацию в детской больнице, желанные подарки. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Колесниченко Игорь Владимирович пожелал мальчику скорейшего выздоровления, а также набраться достаточных сил для продолжения новой и счастливой жизни, - добавляют в Следкоме.

За мальчиком ухаживает его бабушка. Она поблагодарила следователей за участие в судьбе внука с правовой точки зрения и за проявленное внимание.