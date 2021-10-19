Кто чаще всего болеет коронавирусом и ОРВИ на Алтае

Общее число заболевших превысило 83 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Количество зараженных ковидом в Алтайском крае растет с каждым днем. За минувшие сутки выявили 374 новых случаев. О том, кто чаще всего болеет, а также об общей эпидситуации в регионе рассказала Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального Ропотребнадзора.

– На протяжении пяти недель в Алтайском крае отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. В конце августа - начале сентября была некоторая стабилизация, мы вышли на плато. Однако с середины сентября отмечается подъем и рост заболеваемости. Больший удельный вес заболевших (34%) составляет трудоспособное население в возрасте 30-49 лет, – отметила Ольга Егорова.

Кроме того, в последние недели наблюдается рост числа больных среди людей в возрасте 65 лет и старше. Показатель заболеваемости среди них на 100 тыс. населения в настоящее время самый высокий.

Растет и число зараженных ковидом детей. Однако пока их не так много по сравнению со взрослыми - 11-12% от общего числа заболевших.

В связи с повышением уровня заболеваемости закрываются нектоторые группы в детских садах. Если заболевают в школе, то класс отправляется на дистант. Это действенная мера, – объясняет Ольга Егорова.

Что касается ОРВИ, то подъем был в начале сентября, в середине месяца наблюдалась стабилизация ситуации. В среднем за неделю в Алтайском крае регистрируют 29-30 тыс. заболевших. Среди общего числа зараженных 52% - взрослые, 48% – дети. При этом вирус гриппа в регионе не циркулирует.

По данным, на 15 сентября, в Алтайском крае закрыто из-за ОРВИ 3 школы и 2 детсада. В связи с коронавирусом не работают 2 школы. Есть отдельные закрытые группы и классу как по виду, так и по ОРВИ.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 83471, среди них в том числе 6285 детей. Сейчас находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3557 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Алтайском крае ужесточили постановление об обязательной вакцинации. Теперь некоторые работодатели должны привить не менее 80% своих сотрудников. Кроме того, в список тех, кто обязан сделать прививки, добавились пожилые люди, волонтеры, а также жители региона с хроническими заболеваниями. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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