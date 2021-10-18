В Алтайском крае ужесточили указ об обязательной вакцинации

Сейчас прививаются более 700 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ужесточили постановление об обязательной вакцинации. Теперь некоторые работодатели должны привить не менее 80% своих сотрудников. Кроме того, в список тех, кто обязан сделать прививки, добавились пожилые люди, волонтеры, а также жители региона с хроническими заболеваниями. Об этом на пресс-конференции 18 октября рассказала Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального Ропотребнадзора.

Обязательную вакцинацию в Алтайском крае ввели в конце июля. Постановление об этом подписала главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко. Ранее среди представителей отдельных профессий требовалось привить не менее 60% работников. Первую дозу вакцины сотрудники должны были получить до 22 августа, а вторую - не позднее 19 сентября. Сейчас же в это постановление внесли изменения.

– В связи с тем, что ситуация продолжает быть неблагополучной и темпы иммунизации резко снижаются, было принято решение внести изменения в постановление №4 12 октября, – сказала Ольга Егорова.

Новый документ вступил в силу с 16 октября.

– Мы расширили контингент, который подлежит вакцинации: группы профессий остались те же самые, плюс добавили людей старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, а также волонтеров. Теперь процент охвата прививками сотрудников должен составлять не менее 80%, – сказала представитель Роспотребнадзора.

Добавим, что в число «хроников» входят, в том числе, люди с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

Изменили и сроки обязательной вакцинации. Первую прививку сотрудники должны поставить до 22 ноября, а второй укол сделать – до 22 декабря.

В число тех, кто обязательно должен сделать прививку, входят работники сфер торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оказания банковских услуг, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных.

Также вакцинация является обязательной для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время Алтайской Роспотребнадзор проводит проверки в компаниях и контролирует соблюдение постановления.

– В рамках своих плановых и внеплановых надзорных мероприятий мы выходим на предприятия и, в том числе, смотрим охват прививками сотрудников, – говорит Ольга Егорова. – Запрашиваем списки: сколько человек числится по штату, сколько из них привито.

Эту информацию сверяют с данными минздрава. Уже есть около 10 организаций, где обнаружили несоответствия. Специалисты продолжают изучать документацию, всего проверяют около 100 предприятий в Алтайском крае. Виновным грозит крупный штраф по ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 83 тыс. человек. За минувшие сутки выявили 369 новых случаев. На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным ковидом – 3528 человек.

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