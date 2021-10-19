Более 370 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

Общее число заболевших –8 3471 Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 374 человек, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 83471, в том числе 6285 детей. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 19 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3557 человек. Кроме этого, 431 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 782, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 276.

При этом за сутки число выздоровевших увеличилось на 98 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 60578.