«Крайне тяжелая ситуация»: министр здравоохранения Алтайского края призывает активнее вакцинироваться от ковида

Иммунизация продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом, их уже более 81 тысячи человек. О ситуации с COVID-19, а также о темпах вакцинации на пресс-конференции рассказал Дмитрий Попов, министр здравоохранения региона.

– Мы зашли в так называемую четвертую волну, при этом серьезно не опустившись после летнего подъема третьей волны. Нагрузка на систему здравоохранения сейчас, действительно, крайне высока. Ежесуточно поступает до 2800 вызовов скорой помощи как в целом в крае, так и в Барнауле. У нас увеличилась и время ожидания для оказания необходимой медицинской помощи, но бригады работают в круглосуточном режиме, – отметил Дмитрий Попов.

Ежесуточно в зависимости от количества новых заболевших разворачивают дополнительные койки в ковидных госпиталях, в регионе продолжается вакцинация, однако желающих прививаться недостаточно.

– Уважаемые жители Алтайского края, повторяюсь, нагрузка сверхнормативная, крайне тяжелая ситуация. В этом году мы не приостанавливали плановую медицинскую помощь, – говорит министр. – При этом перед первичным звеном стоит задача максимальной вакцинации от коронавируса и гриппа. Все это нагрузка на тот же самый персонал, который работает в поликлиниках, стационарах, оказывая медицинскую помощь.

Дмитрий Попов напомнил, что вакцинация позволит предотвратить тяжелые и крайне тяжелые случаи заболевания. Особенно тяжело COVID-19 переносят пожилые люди с сопутствующими диагнозами.

– Количество тяжелых и крайне тяжелых пациентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло. На мой взгляд, это связано с самоуспокоенностью, которая у нас есть. В прошлом году были достаточно серьезные ограничительные мероприятия, все это разобщало и передача инфекции происходила менее интенсивно, чем сегодня, – подчеркнул глава минздрава.

Отметим, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысила 80 тыс. человек. На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся более 3 тыс. человек. По последним данным, в регион для медицинских организаций поступило более 1 млн комплекта вакцины против коронавируса. Сейчас прививаются иммунизации свыше 700 тыс. человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов не исключает приостановку плановой медпомощи.

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