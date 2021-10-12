На Алтае пограничники спасли заблудившегося подростка

Подростку оказали помощь и накормили. Фото: пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю спасли заблудившегося подростка. Его накормили и передали коллегам из Казахстана, сообщает ведомство.

6 октября от зарубежных коллег поступила информация о том, что они ищут 17-летнего подростка, который пропал без вести вблизи границы Казахстана и Алтайского края.

– В рамках реализации механизма согласованной охраны российско-казахстанской границы пограничным управлением незамедлительно приняты исчерпывающие меры по поиску пропавшего молодого человека, – отметили в ведомстве.

Вскоре пропавшего молодого человека заметили в Угловском районе Алтайского края. Парень больше двух суток не ел и не пил, его быстро доставили в ближайший медицинский пункт в селе Павловка. Там подростку оказали медпомощь, а на пограничной заставе накормили горячей пищей. После этого алтайские пограничники передали его коллегам из Казахстана.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Алтае спасли пожилого рыбака, который трое суток провел на острове. Вскоре после того, как мужчина отправился в путь начался сильный ливень и продолжать путешествие по реке было опасно. В итоге сельчанин разбил палатку и решил переждать непогоду в ней, однако дождь все не заканчивался, а продуктов оставалось меньше и меньше. К сожалению, поймать рыбу не получилось, телефон разрядился, а спички намокли. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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