В Алтайском крае спасли 67-летнего рыбака, который в непогоду просидел несколько суток на острове

Поиски пожилого мужчины продолжались около 7 часов, их осложняла плохая погода Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае спасли пожилого рыбака, который трое суток провел на острове. У мужчины разрядился телефон, а продукты закончились. Поймать улов в непогоду также не получилось, отметили в региональном управлении МЧС.

Мужчина отправился на рыбалку 29 сентября. Маршрут был привычным и лежал от села Дмитриевка Турочакского района Республики Алтай до села Малоенисейское по реке Бия. Всякий раз пенсионер сплавлялся на резиновой лодке с мотором, однако в этот раз ему не повезло. Вскоре после того, как мужчина отправился в путь начался сильный ливень и продолжать путешествие по реке было опасно. В итоге сельчанин разбил палатку и решил переждать непогоду в ней, однако дождь все не заканчивался, а продуктов оставалось меньше и меньше. К сожалению, поймать рыбу не получилось, телефон разрядился, а спички намокли.

Обычно такой путь у пенсионера занимал два дня, но когда даже 2 октября он не вышел на связь, родственники забеспокоились и обратились за помощью.

– На поиски пропавшего мужчины выдвинулись сотрудники Бийского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю во главе с начальником Игорем Ускорниковым. Спасатели передали приметы потерявшегося мужчины волонтерам, лесникам, которые проживают в населенных пунктах близ реки Бия по предполагаемому маршруту рыбака, – отметили в ведомстве.

В дороге инспекторы ГИМС опрашивали людей, осматривали прибрежные территории реки Бия. Поиски пожилого мужчины продолжались около 7 часов, их осложняла плохая погода. Вскоре рыбака удалось найти на острове около села Фрунзе в Красногорском районе. Несмотря на то что он провел трое суток на острове, медицинская помощь не потребовалась.

– Мужчину обогрели, накормили и определили на ночлег в ближайшем населенном пункте. Стоит особо поблагодарить волонтеров, Сергея Акулина и Сергея Бундина, без их помощи нам было бы гораздо сложнее, - отметил Игорь Ускорников.

Рыбак смог вернуться домой уже на следующий день

– Я благодарен Игорю Ивановичу и его команде. Помощь пришла вовремя. Я хоть и подготовленный человек, но неизвестно, чем эта история могла закончиться, – резюмировал пенсионер.

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