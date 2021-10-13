Директор алтайской школы рассказала о детях, сбежавших из приемной семьи

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об истязании Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае обрастает подробностями история бегства детей от опекунов в одном из сел Крутихинского района.

«Морили голодом, били»

Напомним, скандал разгорелся после того, как в соцсетях появилось анонимное письмо от женщины, которая сообщала зловещие подробности издевательств опекунов над четырьмя приемными мальчиками.

- Дети жили в этой семье как бесплатная рабочая сила и постоянно подвергались моральным и физическим издевательствам, - рассказывалось в письме. – Их заставляли с утра до позднего вечера пасти овец, ухаживать за хозяйством, за непослушание следовала порка.

Кроме того, по версии автора письма, мальчиков морили голодом, (паек за пастьбу овец включал хлеб с помидором и огурцом), якобы дети стали воровать хлеб в школьной столовой и, узнав об этом, директор распорядилась увеличить им порции.

- В начале октября опекуны избили мальчиков за то, что они неправильно управились, – сообщала возмущенная женщина. - Дети не выдержали всего этого и смогли убежать из дома.

Автор письма призывала сделать все, чтобы историю не замяли, а детей не отдали обратно опекунам.

«Избитыми и голодными не видели»

- Я в шоке от происходящего, и от написанного в СМИ, - поделилась с «Комсомолкой» Татьяна Николаевна, директор школы, где учатся дети.

До всей этой истории, по словам директора, никаких нареканий к семье не было.

- Мы выезжали не раз по своей инициативе с обследованием домашних условий. Хотя закон нам это и не предписывает. У семьи большой дом, у мальчиков отдельная комната, там две двухъярусные кровати, старенький телевизор. В доме было опрятно, чисто, - вспоминает Татьяна Николаевна.

Детей, по словам директора школы, семья взяла под опеку в 2014 м году.

- В семье еще трое кровных детей: старшему сыну уже двадцать и две девочки. Одна учится в 11- м классе, другой - три года, - рассказали в школе.

К родителям- опекунам, по словам директора, до ЧП нареканий не было.

- Семья не пьющая, держали хозяйство. Мама не пропускала родительские собрания. Сказать, что она человек - «открытая душа», я не могу, - говорит руководитель школы, - но спокойная уравновешенная. Ее дочка, которая учится в одиннадцатом классе, такая же спокойная.

Все приемные мальчики, по словам Татьяны Николаевны, учились хорошо, пользовались в школе авторитетом.

- Открытые, временами могли психануть, поспорить - дети как дети. К ним не было претензий ни по учебе, ни по дисциплине. Пропуски были только по медицинской справке, - продолжила собеседница. - У двух из них я сама была классным руководителем. Они о семье говорили уважительно. Был случай, заметили синяки, тут же с пристрастием расспросили, они не смутились, объяснили, что дрова носили.

При этом, по словам директора, у мальчиков не было сотовых телефонов.

- Был один старенький, но между тем, когда уходили на дистанционное обучение, дети всегда были на связи и делали задания, - добавила Татьяна Николаевна.

- Никакого воровства в школьной столовой и жалоб учителям на издевательства родителей не было, это неправда! - подчеркнула директор. Да, они просили добавку в школе, но у нас и дети из родных семей добавку берут. У нас иногда по семь- восемь уроков, я сама нередко захожу в столовую чай попить с сухарями, поэтому распорядилась, чтобы и детям наливали чай и хлеб давали уже после обеда, если те попросят.

Побег

- О том, что трое детей сбежали из семьи, мне написала коллега - вспоминает собеседница. - Это было 2 октября. Из полиции позвонили главе села, та в свою очередь стала поднимать людей на поиски. Я позвонила матери-опекуну. Та объяснила, что они с мужем ездили в Камень-на-Оби, приехали, а детей нет. Сначала пояснила - думали, что те играют в роще, затем обратились в полицию.

- Вскоре пришло известие, что детей нашли, слава богу живыми, а потом поползли эти слухи . … - продолжает рассказ педагог. - Их в «детдом» увезли в понедельник, я звонила в пятницу. Мне рассказали, что дети чувствуют себя нормально. Только младший плакал по дороге, когда туда везли и все переживал. Ему тяжело, его в четыре года в опекунскую семью взяли , он другой семьи и не помнит …

- Сейчас мне трудно комментировать что-то по этому поводу, где правда, где неправда, я сама в шоке, - подытожила директор школы.

Тайны за забором

Глава села, где все это произошло, от каких либо комментариев отказалась. Другая сотрудница сельсовета тоже добавить ничего не смогла, заметив, что семья жила за забором, а что творилось за чужим забором, кто ж его знает.

Нам удалось дозвониться и до опекунши детей Светланы.

- Я в дороге,- кратко заметила женщина. – наверное, я ничего говорить не буду, следователи попросили.

«Опекунов отстранили»

Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева в комментариях СМИ сообщила , что дети находятся в специальном центре, где привыкают к новым условиям. Мальчики прошли обследование в больнице и уже ходят в школу. По словам Казанцевой, старший из ребят (восьмиклассник) успел поучаствовать в культурных мероприятиях, ему нравится пребывание в учреждении.

Со слов Казанцевой, приемных родителей уже отстранили от исполнения обязанностей, с ними расторгли договоры и прекратили выплаты на детей.

Прокуратура в свою очередь сообщает, что проводит проверку по данной ситуации, СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об истязании.

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