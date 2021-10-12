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Общество12 октября 2021 12:13

На Алтае Следком возбудил уголовное дело после сообщений об истязании детей опекунами

Все произошло в Крутихинском районе
Герман Архаров
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Несовершеннолетних поместили в одно из детских учреждений края

Несовершеннолетних поместили в одно из детских учреждений края

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту истязания детей, находящихся под опекой. Об этом сообщает краевой Сдедком.

– По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании в замещающей семье в селе Заковряшино Крутихинского района находились четверо мальчиков. На протяжении длительного времени члены семьи опекунов систематически причиняли несовершеннолетним физические и психические страдания – избивали. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи, – отметили в ведомстве.

Несовершеннолетних поместили в одно из детских учреждений края. Следователь допрашивает потерпевших и свидетелей произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Кроме того, изучат причины и условия совершения преступления и дадут юридическую оценку должностным лицам органов системы профилактики.