На Алтае Следком возбудил уголовное дело после сообщений об истязании детей опекунами

Несовершеннолетних поместили в одно из детских учреждений края Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту истязания детей, находящихся под опекой. Об этом сообщает краевой Сдедком.

– По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании в замещающей семье в селе Заковряшино Крутихинского района находились четверо мальчиков. На протяжении длительного времени члены семьи опекунов систематически причиняли несовершеннолетним физические и психические страдания – избивали. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи, – отметили в ведомстве.

Несовершеннолетних поместили в одно из детских учреждений края. Следователь допрашивает потерпевших и свидетелей произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Кроме того, изучат причины и условия совершения преступления и дадут юридическую оценку должностным лицам органов системы профилактики.