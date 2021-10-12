На Алтае обязали вакцинироваться еще несколько категорий граждан

На сегодняшний день в Республике Алтай коронавирусом заразились почти 22 тысячи человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай расширили список категорий граждан, которые подлежат вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Ранее прививки были обязаны поставить работники торговли, общепита, медицины, туристических услуг, транспорта, ЖКХ и др. Теперь к базовому списку добавились сотрудники:

- производства (пищевая промышленность, сельскохозяйственная промышленность, производство строительных изделий и конструкций, изготовление потребительских товаров, связь);

- доставки товаров и продуктов питания;

- добычи сырья (рудников, шахт, электростанций);

- управления многоквартирными жилыми домами;

- транспортной инфраструктуры;

- культуры и искусства;

- организации показов кинофильмов в кинотеатрах;

- организации выставок, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе праздничных агентств, учреждений организации мероприятий, торжеств и свадеб;

- организации массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Первую прививку жители региона должны поставить до 22 октября. Второй компонент вакцины нужно ввести до 19 ноября.

На сегодняшний день в Республике Алтай число подтвержденных случаев коронавируса приближается к 22 тысячам.

В Алтайском крае пока не вносили изменения в постановление санитарного врача региона об обязательной вакцинации. Ранее в Минздраве сообщили, что в регионе привили уже 90% медработников. Однако в целом темпы вакцинации в крае снизились. В Роспотребнадзоре сообщали, что сейчас проверяют трудовые коллективы для выявления непривитых сотрудников. Также в крае вновь проводят рейды в общественном транспорте и местах массовым пребыванием людей.

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