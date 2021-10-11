На Алтае сбивший ученика экс-директор школы вернулся на место ДТП и говорил, что виновного найдут

Лежавшего на земле школьника заметила прохожая, которая позвонила в скорую помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае бывший директор школы сбил подростка, после чего спрятал автомобиль, а сам вернулся на место аварии, где успокаивал родственников пострадавшего. В настоящее время мужчину осудили. Подробности истории «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Ирина Сергеева, прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления.

Все произошло в октябре 2020 года в селе Бураново Калманского района Алтайского края. Около 19 часов вечера ученик 10 класса шел по обочине дороги в сторону школы. В этот момент по проезжей части ехал бывший директор школы на автомобиле Kia Cerato. Пытаясь объехать ямы, он сбил ученика. После этого увидел лежащего на земле человека и скрылся с места аварии. Машину с разбитым боковым стеклом спрятал у родственников.

Вскоре сбитого мальчика заметила прохожая, которая возвращалась из магазина. Оказалось, что пострадавший – ее троюродный брат, который находился без сознания. Женщина позвонила в скорую помощь, а также матери ребенка. Родственники пострадавшего прибежали к месту аварии, а через некоторое время там был и экс-директор. У матери мальчика была истерика, она пыталась подойти к ребенку, а мужчина оттаскивал ее, успокаивал и говорил, что все будет хорошего, а водителя, устроившего ДТП, найдут.

Когда подросток пришел в себя, то рассказал, что знает машину, которая его сбила. Пострадавший рассказал, что автомобиль Kia принадлежит директору, он часто видел ее у школы. Слова подростка подтвердила экспертиза.

– Заключением судебной экспертизы установлено, что фрагменты стекла, изъятые при осмотре места ДТП и фрагменты стекла, изъятые из воздуховода автомобиля бывшего директора, имеют общую групповую принадлежность, – отметили в ведомстве.

Пострадавший школьник до сих пор находится в тяжелом состоянии, самостоятельно себя не обслуживает. Молодой человек не может сидеть и ходить, ему требуется постоянный уход и реабилитация.

На суде бывший директор раскаялся и признал вину. Свое поведение объяснил тем, что просто испугался. В итоге его признали виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Кроме того, с осужденного взыскали 700 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Напомним, ранее мы сообщали, что 2 октября, в Алтайском крае на Чуйском тракте произошло двойное ДТП. Приехавшего по вызову на первую аварию фельдшера насмерть сбила проезжающий мимо другой автомобиль. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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