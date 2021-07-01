«Дети едва успели отскочить»: Пьяный водитель устроил ДТП в алтайском поселке

Предоставлено очевидцами.

В алтайском поселке Северный Первомайского района пьяный водитель устроил ДТП – по словам местных жителей, на скорости он врезался в сарай, рядом с которым играли дети. Это произошло еще 26 июня, сейчас местные жители обратились в редакцию «Комсомолки», так как боятся, что водитель уйдет от ответственности.

- Дети гуляли около дома. Старшая девочка увидела, что на них несется автомобиль, и они разбежались. Вышла женщина, в чей сарай он въехал, и начала забирать у него ключи. Водитель ее ударил, женщина упала на капот. Стал говорить, что ему все равно, машина не его и за рулем он не был, - рассказала Юлия.

Предоставлено очевидцами.

Также, по словам женщины, после случившего мать и жена пьяного водителя приходили к потерпевшей женщине и просили ее изменить показания, мол, что это не он находился за рулем.

Мы обратились в краевое управление МВД. Там пояснили, что мужчина установлен, это местный житель 1988 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции провели мужчине освидетельствование. Уровень алкоголя у него в крови оказался выше 1 промилле. В отношении него составлен протокол за управление транспортом в состоянии опьянения (12.8 КоАП). Материалы дела уже переданы в суд. Также его обвиняют в оставлении места ДТП по ст. 12.27 КоАП (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП). По закону ему грозит штраф и лишение прав.