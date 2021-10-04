Приехавшего на ДТП барнаульского фельдшера насмерть сбила машина

Фельдшер скончалась на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшую субботу, 2 октября, в Алтайском крае на Чуйском тракте произошло двойное ДТП. Приехавшего по вызову на первую аварию фельдшера насмерть сбила проезжающая мимо другая машина. Подробности происшествия «Комсомольской правде» рассказали в краевой Госавтоинспекции.

– Первое ДТП произошло около 21.10 часов на 182 км Чуйского тракта. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Honda CR-V, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем MAN с прицепом под управлением мужчины 1983 года рождения. Водитель Honda CR-V скончался на месте до приезда скорой помощи, – рассказали в ГИБДД.

На место происшествия приехала скорая помощь. В составе бригады медиков работала 66-летняя фельдшер. Как писали в соцсетях, женщина пошла к разбитой иномарке, чтобы оказать помощь. В это время на бешеной скорости вылетела другая машина и сбила ее. Однако, как пояснили в Госавтоинспекции, фельдшер стояла на обочине в то время, как девушка на автомобиле Volkswagen Passat не справилась с управлением, съехала с дороги, наехала на медика и врезалась в уже разбитую в первом ДТП иномарку.

В результате происшествия фельдшер скончалась на месте происшествия.

– Такая золотая женщина погибла, наша семья лично знала, скорбим, мало таких людей, – пишут знакомые погибшей.

В соцсетях пользователи предположили, что водитель, сбившая фельдшера, была пьяна. Однако в Госавтоинспекции уточнили, что девушка находилась в трезвом состоянии.

В краевом Минздраве выражают соболезнования родственникам погибшей.

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