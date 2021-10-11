Вызвать врача по WhatsApp. Всплеск ОРВИ и ковида заставил медиков внедрять новые возможности

Вот уже несколько месяцев, как Дмитрий Денисов лично рассказывает о работе в сети Инстаграм Фото: Из личного архива героя публикации

Пациенты барнаульской поликлиники №14 с прошлой недели могут вызвать врача на дом с помощью WhatsApp. Главный врач Дмитрий Денисов объявил об этом на своей странице в Инстаграм. Там же сообщается номер 8-923-004-30-01, по которому можно вызвать на дом терапевта, педиатра, неотложную помощь и ковидную бригаду. Кроме того, с помощью мессенджера открыть больничный по контакту с больным коронавирусом и оставить заявку на выписку льготных лекарственных препаратов.

Разгрузить кол-центр

- WhatsApp был выбран, как наиболее доступная форма связи с поликлиникой, – рассказал Дмитрий Денисов «Комсомолке». - Сегодня кол-центр медицинского учреждения перегружен. Из-за подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом растет и количество обращений. Ежедневно поступает более 4 тысяч звонков, наши операторы могут принять только в пределах 2,5 тысяч. Заявки на WhatsApp должны помочь разгрузить кол-центр, упростить процесс вызова врача на дом.

В сообщении пациента, по словам врача, должны быть указаны СНИЛС, домашний адрес, телефон, наличие домофона.

- Если все оформлено правильно, мы пишем, что заявка принята. Если нет – человеку отправляется образец, его просят скорректировать сообщение, - пояснил руководитель учреждения, добавив, что справочная информация по номеру WhatsApp не дается, поступившие обращения иного характера не рассматриваются.

В первый же день после объявления (7 октября) на WhatsApp поликлиники поступило 92 заявки, количество обращений стремительно растет.

Когда врач придет на дом?

- Основание для вызова врача на дом - серьезное недомогание, – ответил на вопрос читателей «КП» главный врач барнаульской поликлиники. - При этом температура не является главной причиной для вызова. Все зависит от симптомов заболевания. В качестве оснований могут послужить такие симптомы как судороги, непрекращающаяся рвота, нестерпимая боль в животе, диарея, сыпь по всему телу, резкое повышение или понижение артериального давления, повышение температуры тела, сильная внезапная боль в спине и ногах, обострение хронической патологии, коронавирусная инфекция или подозрение на неё. Также если медицинская помощь на дому требуется лежащим больным, инвалидам, людям в преклонном возрасте.

- Были ли случаи, когда участковый терапевт не доходил до больного в тот же день (из-за вала вызовов)? - спросили мы собеседника.

- Врачи обслуживают все поступившие вызовы, несмотря на то, что их количество растет, - заверил тот. - Мы обращаем внимание пациентов, что график работы поликлиники - до 20.00 часов. То есть на вызовы специалисты ходят до этого времени. Однако, учитывая эпидобстановку, медик может прийти к пациенту и в районе девяти-десяти часов вечера. Ситуация сегодня такова, что не позволяет завершать обход всех пациентов, к примеру, к 17.00 часам.

Детские очереди сохраняются

В одном из сообщений в Инстаграм Дмитрий Денисов поделился, что уже больше месяца в поликлинике пытаются разгрузить детский фильтр.

- Нам это удается, но не в полной мере, из-за непрекращающегося роста заболеваемости ОРВИ, – поделился руководитель одной из самых крупных поликлиник Барнаула. - Разгрузить фильтр мы пытаемся с помощью фельдшеров в школах, набора новых специалистов, возможности предварительной записи на прием. При этом ежедневно туда обращаются порядка 170 детей, очереди сохраняются.

Врачей не хватает

В поликлинике № 14, как и в других медицинских учреждениях города, стоит проблема дефицита врачей.

- Медицинское учреждение укомплектовано на 73 процента, - рассказал руководитель. - В данный момент не хватает узких специалистов, терапевтов, педиатров, медицинских сестер. На 7 октября больничный лист открыт у шести медиков.

Жалобы - как инструмент

Для общения с пациентами главный врач использует не только WhatsApp. Вот уже несколько месяцев, как Дмитрий Денисов лично рассказывает о работе в сети Инстаграм.

- Наша поликлиника обслуживает преимущественно молодое население Индустриального района. Многим жителям проще обратиться с какой-либо проблемой именно через соцсети,- объяснил Денисов. - Свой инстаграм я создавал для более оперативной связи с пациентами, быстрого реагирования на конкретные ситуации и улучшения работы медицинского учреждения.

-Также в сети вы объявляли, что двери главврача открыты для всех. Не слишком ли опрометчивое заявление с нынешним валом недовольства пациентов? – не удержались мы от скептического вопроса.

-Для личного приема пациентов в рабочем графике выделено специальное время, - уточнил собеседник. - Также эту работу ведут и мои заместители, для нас обращения - инструмент по улучшению поликлиники. На основе некоторых поступивших жалоб приняты определенные решения. В том числе, кстати, и вызов врача на дом через WhatsApp. Также после одного из обращений скорректирована работа ковидных бригад.

Скандальные истории, связанные с расследованиями вокруг учреждения, руководитель не комментирует, ссылаясь на то, что здесь должны разобраться следственные органы. Однако на сложные вопросы в Инстаграм пациентам отвечает сам. Так, в одном из постов, он обещает женщине, у которой от ковида умер отец (диагноз в поликлинике был сначала отрицательный) провести внутреннее расследование этого случая. На наш вопрос о том, было ли это сделано, руководитель поликлиники ответил кратко:

- Все случаи смертности пациентов рассматриваются на врачебной комиссии, в том числе и этот.

После этого Денисов напомнил закон, по которому медицинское учреждение не имеет право разглашать данную информацию.

В завершении разговора Дмитрий Денисов добавил, что проблема очередей и трудного дозвона в кол-центр продолжается решаться и другими способами:

- Мы привлекаем новых специалистов. За последний месяц штат поликлиники пополнился тремя терапевтам и двумя педиатрами. Кроме того, увеличили возможность приема по выдаче справок в детские сады и школы – на это сейчас работают сразу три кабинета. Записаться в них можно, в том числе через Госуслуги. Если у пациента не получается быстро дозвониться в поликлинику, озвучить проблему он может в моем Инстаграм, связаться по телефону с заместителями, – добавил собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

QR-коды и приостановка плановой медпомощи: введут ли на Алтае новые ограничения

В регионе растет число зараженных COVID-19 (подробнее)

Более 600 пациентов в Алтайском крае болеют ковидом в тяжелой форме

Выявили еще 285 новых случаев заболевания (подробнее)