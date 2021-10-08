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Здоровье8 октября 2021 10:48

Более 600 пациентов в Алтайском крае болеют ковидом в тяжелой форме

Выявили еще 285 новых случаев заболевания
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79 840 человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79 840 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 285 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 61 пациент. Такие данные приводит оперштаб региона по борьбе с инфекцией.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79 840 человек, в том числе 5886 ребенка. Выздоровели 59 876 человек, – сообщает оперштаб.

На сегодняшний день на лечении в инфекционных госпиталях находятся 3175 человек с коронавирусом. Также там лечится 491 пациент с вирусной пневмонией.

На сегодня в крае 607 человек болеют ковидом в тяжелой форме, 245 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.