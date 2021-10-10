Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт10 октября 2021 16:15

Волейболисты барнаульского «Университета» провели первый домашний тур сезона 2021/22

В первом матче они уступили, а в повторном выиграли
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

Волейбольная команда «Университет» в эти выходные, 9 и 10 октября, проводила на своей площадке первый домашний тур сезона 2021/22 чемпионата России Высшей лиги «А». Подопечные Ивана Воронкова принимали ВК «Тюмень».

Матч "Университет"-"Тюмень"
Автор: Анна СЕМИНА

Это всего лишь второй тур чемпионата страны. Ранее соперники успели провести только по два матча. Благополучно они завершились только для наших сегодняшних гостей: «Тюмень» оба раза обыграла «Тархан» (Стерлитамак) 3:1, а вот «Универ» дважды уступил «Нове» из Новокуйбышевска 0:3. Так что пока формально наши волейболисты аутсайдеры. Хотя по стартовой партии первого матча язык не поворачивался назвать их таковыми. Барнаульцы смогли до конца сета удержать необходимое преимущество. В итоге – 25:23 в нашу пользу. А вот после перерыва игра не заладилась. Теперь уже «Тюмень» обыграла нас 25:23.

Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

Боевым и крайне нервным получится третий игровой отрывок. Ошибки совершали обе стороны площадки и поэтому сильнейший определился только на счете 30:28 и это был наш соперник. А вот для того, чтобы определить победителя матча в целом, оказалось достаточно четырех партий. Три очка на свой счет записала «Тюмень» – 3:1.

Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

Стоит отметить, что «Университет» в первый день «отличился» неимоверным количеством ошибок, что очень странно, ведь в первой партии он выглядел очень достойно, а вот затем элементарные подачи получались через раз.

В воскресенье «студенты» провели работу над ошибками и смогли реабилитироваться в глазах болельщиков. Наши ребята оказались сильнее по итогам трех партий - 25:22, 25:23, 25:18.

Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

Матчи в рамках третьего тура «Университет» проведет 16 и 17 октября. Игры пройдут в Стерлитамаке против «Тархана». Дома же посмотреть волейбол можно будет 6 и 7 ноября. В Барнаул приедет «Магнитка».

Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень"

Матч "Университет"-"Тюмень"

Фото: Анна СЕМИНА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баскетболисты «Барнаула» победили в дебютном матче Суперлиги-1

Баскетбольная команда «Барнаул» получившая по итогам прошлого сезона путевку в Суперлигу-1, накануне, 7 октября, провела свой дебютный матч в подэлитном дивизионе (подробнее)

Матч-открытие: хоккеисты «Динамо-Алтай» уступили в первой домашней игре сезона

В субботу, 2 октября, в Барнауле состоялся долгожданный матч-открытие хоккейного сезона. Местная команда «Динамо-Алтай» принимала на своем льду ХК «Челны» (Набережные Челны) (подробнее)

ИнтересноеАлтайский спорт