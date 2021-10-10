Волейболисты барнаульского «Университета» провели первый домашний тур сезона 2021/22

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

Волейбольная команда «Университет» в эти выходные, 9 и 10 октября, проводила на своей площадке первый домашний тур сезона 2021/22 чемпионата России Высшей лиги «А». Подопечные Ивана Воронкова принимали ВК «Тюмень».

Это всего лишь второй тур чемпионата страны. Ранее соперники успели провести только по два матча. Благополучно они завершились только для наших сегодняшних гостей: «Тюмень» оба раза обыграла «Тархан» (Стерлитамак) 3:1, а вот «Универ» дважды уступил «Нове» из Новокуйбышевска 0:3. Так что пока формально наши волейболисты аутсайдеры. Хотя по стартовой партии первого матча язык не поворачивался назвать их таковыми. Барнаульцы смогли до конца сета удержать необходимое преимущество. В итоге – 25:23 в нашу пользу. А вот после перерыва игра не заладилась. Теперь уже «Тюмень» обыграла нас 25:23.

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

Боевым и крайне нервным получится третий игровой отрывок. Ошибки совершали обе стороны площадки и поэтому сильнейший определился только на счете 30:28 и это был наш соперник. А вот для того, чтобы определить победителя матча в целом, оказалось достаточно четырех партий. Три очка на свой счет записала «Тюмень» – 3:1.

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

Стоит отметить, что «Университет» в первый день «отличился» неимоверным количеством ошибок, что очень странно, ведь в первой партии он выглядел очень достойно, а вот затем элементарные подачи получались через раз.

В воскресенье «студенты» провели работу над ошибками и смогли реабилитироваться в глазах болельщиков. Наши ребята оказались сильнее по итогам трех партий - 25:22, 25:23, 25:18.

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

Матчи в рамках третьего тура «Университет» проведет 16 и 17 октября. Игры пройдут в Стерлитамаке против «Тархана». Дома же посмотреть волейбол можно будет 6 и 7 ноября. В Барнаул приедет «Магнитка».

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Университет"-"Тюмень" Фото: Анна СЕМИНА

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