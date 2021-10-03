Матч-открытие: хоккеисты «Динамо-Алтай» уступили в первой домашней игре сезона

"Динамо-Алтай" - "Челны" Фото: Анна СЕМИНА

В субботу, 2 октября, в Барнауле состоялся долгожданный матч-открытие хоккейного сезона. Местная команда «Динамо-Алтай» принимала на своем льду ХК «Челны» (Набережные Челны).

В условиях нынешнего чемпионата, гости выходили на матч все же в статусе аутсайдера. Да, у них пока еще не было игр и поэтому чисто формально они располагались на последней строчке турнирной таблицы, а «Динамо» после четырех встреч на первой, но то, как прошла сама встреча – по ней не язык не поворачивается назвать гостей таковыми. Даже букмекеры не рассматривали другого исхода поединка, как победа барнаульцев, но они не смогли показать тот хоккей, который от них ждали.

В стартовом периоде дружина бело-голубых, ведомая в отсутствии главного тренера Владислава Хромых его помощником Александром Усачевым, не смогла пробить последний рубеж «Челнов». Вратарь Никита Дорофеев встал неприступной стеной и не пропустил ни одной шайбы, хотя бросков было предостаточно – 11 за двадцать минут игры. Гости же реализовали два момента.

"Динамо-Алтай" - "Челны" Фото: Анна СЕМИНА

В самом начале второго игрового отрезка Денис Лудцев все же отыграл одну шайбу. Однако вскоре наш голкипер Никита Ложкин опять пропускает. Судьи отправляются смотреть видеоповтор и после длительного совещания все же отменяют взятие ворот. До конца периода соперники все же обменяются голами и на перерыв уйдут при счете 2:3.

"Динамо-Алтай" - "Челны" Фото: Анна СЕМИНА

К тому моменту уже видно, что «Челны» начинают обыгрывать «Алтай» по всем параметрам. Тут могло быть, как минимум, два варианта для дальнейшего исхода: или хозяева соберутся и на злости добьют соперника, или окончательно посыпятся, начнут спешить, совершат ошибки, нахватают штрафы… По итогу же «Динамо» все же собралось, сравняло (3:3), но в завершении встречи гости реализовали большинство (3:4), а потом чуть не забросили в пустые ворота, когда наш тренер заменил Ложкина полевым игроком.

«Динамо-Алтай» проигрывает челнинцам в первом домашнем матче регулярного сезона Первенства ВХЛ-2021/2022 со счетом 3:4. Сегодня, 3 октября, состоится вторая игра. Начало в 17.00.

"Динамо-Алтай" - "Челны" Фото: Анна СЕМИНА

"Динамо-Алтай" - "Челны" Фото: Анна СЕМИНА

"Динамо-Алтай" - "Челны" Фото: Анна СЕМИНА

"Динамо-Алтай" - "Челны" Фото: Анна СЕМИНА

"Динамо-Алтай" - "Челны" Фото: Анна СЕМИНА

"Динамо-Алтай" - "Челны" Фото: Анна СЕМИНА

"Динамо-Алтай" - "Челны" Фото: Анна СЕМИНА