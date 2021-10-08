Баскетболисты «Барнаула» победили в дебютном матче Суперлиги-1

В первом матче чемпионата Суперлиги-1 "Барнаул" принимал "Уфимец" Фото: Анна СЕМИНА

Баскетбольная команда «Барнаул» получившая по итогам прошлого сезона путевку в Суперлигу-1, накануне, 7 октября, провела свой дебютный матч в подэлитном дивизионе.

Нашим первым соперником в чемпионате стала команда «Уфимец» из столицы Башкортостана. Встреча получилось неоднозначной. Мнения болельщиков, сидящих на трибуне о происходящем на паркете, менялись также часто, как и сами игроки на площадке: от недоумения до искренней радости за любимый «Барнаул», который практически сразу рванул вперед и сделал довольно комфортный задел по очкам.

Однако все же стоит признать, что основное внимание перетянул на себя легионер из Америки Кван Валлер или просто Валера, как его успели окрестить барнаульцы. Игрок хоть и опытный, но волнение от встречи с болельщиками было настолько невероятным, что в первой половине матча его выпускали на паркет лишь периодически и по несколько минут. Уже после завершения встречи главный тренер нашей команды Евгений Горев признается, что это была тактика и Валера на самом деле очень сильно переживал, как его встретят зрители.

- Конечно, он нервничал. Пришел на первую игру, а тут столько зрителей, все для него новое… В начале, через паузы, через лавочку чуть подержали его, чтобы он поглядел на игру. И со второй половины он уже дал нам другой баскетбол, - говорит наставник «горожан».

По итогам игры в целом, Кван принес команде 11 очков – это один из лучших результатов. Самым же пробивным среди барнаульцев оказался нападающий Андрей Семенов. Для первого матча он выглядел просто отлично: 16 очков + 13 подборов.

- Мне все понравилось сегодня. Рад, что мы начали сезон с победы. Сильных проблем у меня не было. Такое случается у каждого игрока. Я стараюсь показывать свою игру. В конечном итоге все завершилось хорошо, - рассказал Валлер после матча. – Болельщики здесь просто нереальные! Фантастические! Многие соперники недооценивают нас, но с помощью фанатов мы сможем выиграть любую игру у любого соперника. А Сэм (Андрей Семенов, – прим. ред.) сегодня просто звезда матча. Лучший игрок. Очень приятно находиться с ним в одной команде. Его баскетбольное IQ на очень высоком уровне. Он очень опытный игрок, еще и помогает другим на площадке разговорами и подсказками.

Но не стоит думать, что все в матче было прекрасно и безоблачно. Да, у соперника многое не получалось, из-за этого нервничали и игроки, и их тренер Эдуард Рауд. В один из моментов он даже нецензурно высказался в сторону наших болельщиков, что почему-то осталось незамеченным судьями. Хотя и последним от него досталось. Зато после игры главный тренер «Уфимца» отказался комментировать судейство, назвав его «домашним». Но при этом согласился, что проблемы в команде есть и для них самих встреча с БК «Барнаул» стала проверкой на прочность.

Проверка провалилась. «Барнаул» победил со счетом 82:62 (19:10,19:12, 27:22, 17:18). Свой следующий матч наша команда также проведет дома: 10 октября принимаем ЦСКА-2 из Москвы. Игра начнется в 19.00. В этом сезоне вход в СК «Победа» по билетам (180 рублей).

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