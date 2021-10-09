Четверть жителей Алтайского края признались, что хотели бы никогда не работать

Если бы не нужно было работать, то большинство опрошенных путешествовали по миру Фото: Олег УКЛАДОВ

25% жителей Алтайского края признались в том, что хотели бы никогда не работать. Об этом они рассказали во время опроса служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников.

Чаще всего о желании никогда не работать говорили люди в возрасте 25-24 года (28%) и старше 50 лет (27%). Доля мужчин оказалась выше, чем доля женщин на 6%. В разрезе профессиональных сфер лидируют специалисты из продаж, а также юристы и административный персонал.

– Если бы не было необходимости работать, 61% путешествовали по миру, 45% занимались саморазвитием, 42% - хобби. Причем путешествовать хотели бы больше женщины, чем мужчины (64% и 49%). Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в основном занимались бы хобби (62%), 25-34 – путешествиями (61%), 35-44 – семьей (61%), – говорится в исследовании.

Кроме того, выяснилось, что сотрудники из Алтайского края чаще всего работают на одном месте работы до года (30%). 16% - до десяти лет, и столько же – 3-5 лет. Более 10 лет на одном месте трудятся представителей науки, образования и транспортной сферы. А больше года в компании предпочитают не задерживаться начинающие специалисты, студенты и сотрудники сферы «искусство, развлечения, масс-медиа».

Если говорить в целом, то больше всего желающих не работать нашлось в Новосибирской области – 36%. А обратная ситуация в Республике Татарстан, где только 16% опрошенных признались, что хотят жить без работы.

Ранее мы писали о том, что в сентябре Алтайском крае разместили 79 вакансий с зарплатой 200 тысяч рублей и выше. Больше всего высокооплачиваемых вакансий в Алтайском крае приходится на три сферы: продажи (37% вакансий от всего объема предложений с указанным уровнем зарплаты), строительство (23%) и сферу информационных технологий (22%). Кроме того, традиционно высокие зарплаты предлагают вахтовикам.

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