Реальная зарплата выросла в Алтайском крае на 2,2%

Фонд оплаты труда по полному кругу организаций за рассматриваемый период увеличился на 6,1 % Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние семь месяцев в Алтайском крае реальная заработная плата с учетом инфляции выросла на 2,2%. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости.

При этом по итогам 7 месяцев этого года среднемесячная номинальная заработная плата работников региона увеличилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сейчас она составляет 31 489 рублей.

– Фонд оплаты труда по полному кругу организаций за рассматриваемый период увеличился на 6,1 %. За январь-июль 2021 года заработная плата в организациях реального сектора экономики увеличилась на 9,7 %, – отметили в управлении.

Там добавили, что наибольшее влияние на рост среднемесячной зарплаты оказывает изменение фонда зарплаты в обрабатывающем производстве, здравоохранении, образовании, торговле и ремонте. Их удельный вес в общем зарплатном фонде составляет порядка 40%.

Напомним, ранее мы писали, что в сентябре Алтайском крае разместили 79 вакансий с зарплатой 200 тысяч рублей и выше. Чаще всего много платят в продажах, строительстве и IT. Кроме того, традиционно высокие зарплаты предлагают вахтовикам. Например, среди вакансий электромонтажник КИПиА (зарплата – 140-200 тысяч рублей), инструктор по производственному обучению (зарплата – от 220 тысяч). Оба предложения предполагают работу в регионах Крайнего Севера. Подробнее об этом и других вакансиях можно прочитать здесь.

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