200 тысяч рублей и более: эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Алтайском крае

В сентябре Алтайском крае разместили 79 вакансий с зарплатой 200 тысяч рублей и выше Фото: Олег УКЛАДОВ

В сентябре Алтайском крае разместили 79 вакансий с зарплатой 200 тысяч рублей и выше. Чаще всего много платят в продажах, строительстве и IT. Подробнее об этом сообщили аналитики сайта hh.ru.

– Больше всего высокооплачиваемых вакансий в Алтайском крае приходится на три сферы: продажи (37% вакансий от всего объема предложений с указанным уровнем зарплаты), строительство (23%) и сферу информационных технологий (22%) ,– пояснили эксперты.

Традиционно высокие зарплаты предлагают вахтовикам. Например, среди вакансий электромонтажник КИПиА (зарплата – 140-200 тысяч рублей), инструктор по производственному обучению (зарплата – от 220 тыс.). Оба предложения предполагают работу в регионах крайнего севера.

Две из десяти вакансий с высокими зарплатами на Алтае – работа в агропромышленном секторе. Технологу мясопереработки предлагают 100 – 200 тысяч рублей, специалисту по кормлению и содержанию сельскохозживотных – 80 -220 тысяч рублей.

В сфере продаж чаще зарплаты указаны в широком диапазоне. Значительную часть составляют премии, которые зависят от результата. В частности, менеджеру по продажам готовы платить 150 – 200 тысяч рублей. У соискателя должен быть иметь опыт. Кроме того, желательно техническое образование в сфере энергетики.

– Соискатели из Алтайского края интересны не только местным работодателям, но и компаниям из других регионов. Например, производственная компания из Сургута ищет здесь директора филиала, зарплата будущего сотрудника составит 150 – 200 тысяч рублей. Кроме профессиональных навыков, соискателю поможет успешно пройти собеседование наличие «лидерских качеств, коммуникабельность, клиентоориентированность, гибкость, стремление к развитию» ,– говорится сообщении.

Высокие зарплаты, как всегда, и в IT-сфере. Так дизайнеру (UX designer) работодатель из Новосибирска готов платить от 170 тысяч рублей Удаленная работа предполагает полную занятость.

– Как часто бывает, «айтишникам», кроме высокой зарплаты, предлагают еще и бонусы, в данном случае, расширенную программу ДМС и корпоративного врача в офисе (в случае релокации), а также компенсацию занятий спортом, материальную поддержку в случае переезда в размере до двух месячных окладов, – подчекрули эксперты.

Напомним, ранее мы сообщали, что 44% представителей компаний из Алтайского края могут принять на работу кандидата, который пришел на собеседование в спортивном костюме. При этом в исследовании также сказано, что 41% жителей регина предпочитает одеваться на собеседование в стиле smart casual.

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