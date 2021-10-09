«Гипноз по телефону»: жительница Алтая набрала кредитов и перевела мошенникам более 1 млн рублей

Женщина несколько дней переводила деньги мошенникам Фото: Олег УКЛАДОВ

54-летняя жительница Горно-Алтайска перевела мошенникам более 1,3 млн рублей. Чтобы получить такую сумму ей пришлось взять кредит и заложить машину в ломбард. В беседе с полицейскими женщина призналась, что подверглась гипнозу по телефону, сообщает региональное управление МВД.

Предварительно установлено, что горожанке позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что по ее вкладу прослеживаются сомнительные операции и предложил для надежности перевести все сбережения на специальный счет. Поверив мужчине, женщина пришла в банк, сняла 200 тысяч рублей и перевела на указанный счет.

– Как рассказала потерпевшая, она в буквальном смысле слова подвергалась гипнозу по телефону и не могла адекватно оценить сложившуюся ситуацию и обдумать свои действия, – отметили в ведомстве.

В течение четырех дней женщина оформила в трех банках кредиты на общую сумму более 700 тысяч рублей и перевела их на различные счета, указанные мошенником. Однако мужчина на этом не остановился и пошел дальше – ему удалось уговорить жительницу Алтая заложить автомобиль в ломбард. Женщина получила за машину 400 тыс. рублей, которые вскоре также перевела на счет афериста.

Лишь на четвертый день, когда мошенник перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Всего она потеряла более 1 млн рублей.

– Каким образом мошеннику удалось несколько дней обманывать женщину, сейчас устанавливают полицейские. Сама потерпевшая поясняет, что точно не помнит детали разговора с мошенником, и в тот момент находилась под гипнозом. Теперь в течение нескольких лет она вынуждена выплачивать оформленные кредиты, – рассказали в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере».

– Ни в коем случае нельзя переводить деньги на неизвестные счета по указке людей по телефону, кем бы они не представлялись и с какого бы номера телефона они не звонили. Помните, что телефонные мошенники могут с помощью различных сервисов и способов «подделать» номера телефонов, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что телефонного мошенника из Еврейской автономной области, который обманул нескольких человек из Республики Алтай, приговорили к серьезному срок. Мужчина звонил жителям региона представлялся сотрудником оператора сотовой связи. Он рассказывал о наличии переплаты за услуги связи по абонентскому номеру и предлагал вернуть деньги. Всего мошенник обманным путем заработал более 200 тыс. рублей.

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