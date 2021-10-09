На Алтае телефонного мошенника отправили в колонию строгого режима

Суд признал мужчину виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай осудили телефонного мошенника из Еврейской автономной области, который обманул нескольких человек. Мужчину приговорили к серьезному сроку, сообщает прокуратура региона.

Как установили во время судебного следствия, мужчина звонил жителям Республики Алтай и представлялся сотрудником оператора сотовой связи. Он рассказывал о наличии переплаты за услуги связи по абонентскому номеру.

– Люди, которые захотели вернуть переплату, сообщали осужденному данные банковских карт. В итоге мужчина использовал эту информацию и похищал деньги со счетов. Всего ему удалось получить более 200 тыс. рублей, – отметили в ведомстве.

Суд, признал жителя Еврейской автономной области виновным и приговорил к 4 годам 6 месяцам реального лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как защитить свои деньги и не попасться на уловки любителей легкой наживы. Не стоит забывать, что сотрудники банка никогда по телефону или в электронном письме не запрашивают персональные сведения, реквизиты и срок действия карты, пароли или коды из СМС-сообщений для подтверждения финансовых операций или их отмены, а также логин, ПИН-код и CVV-код банковских карт

Кроме того, мы писали о том, что полицейские Горно-Алтайска установили личность злоумышленника, который выполнял роль сутенера, но на самом деле обманывал клиентов из Республики Алтай. В числе последних жертв афериста оказался 37-летний житель Онгудайского района. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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