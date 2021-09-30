Мошенники обманули жителя Алтая на 1 млн рублей. Рассказываем, как этого избежать

Накануне житель Тальменского района Алтайского края потерял более миллиона рублей, когда поверил мошенникам Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне житель Тальменского района Алтайского края потерял более миллиона рублей, когда поверил мошенникам. О том, как защитить свои деньги и не попасться на уловки любителей легкой наживы «Комсомольской правде» – Барнаул» рассказала помощник прокурора Ленинского района краевой столицы Елена Шуляк.

Как узнать, звонит мошенник или настоящий сотрудник банка?

Сотрудники банка никогда по телефону или в электронном письме не запрашивают персональные сведения, реквизиты и срок действия карты, пароли или коды из СМС-сообщений для подтверждения финансовых операций или их отмены, а также логин, ПИН-код и CVV-код банковских карт.

– Также они не предлагают установить программы удаленного доступа на мобильное устройство и разрешить подключение к ним под предлогом технической поддержки, перейти по ссылке из СМС-сообщения. Не советуют включить переадресацию, чтобы перевести для сохранности деньги на «защищенный счет», зайти в онлайн-кабинет по ссылке из СМС-сообщения или письма, – отметила Елена Шуляк.

По ее словам, из банка могут позвонить только для консультации или предложения своих услуг.

Могут ли мошенники использовать банкомат?

Да, это возможно. При использовании банкоматов нужно выбирать те, которые находятся в защищенных местах (например, в государственных, офисах банков, крупных торговых центрах).

– Перед использованием банкомата осмотрите его и убедитесь, что все операции, совершаемые предыдущим клиентом, завершены, что на клавиатуре и в месте для приема карт нет дополнительных устройств, обращайте внимание на неисправность и повреждения, – говорит помощник прокурора.

Как безопасно рассчитаться картой в интернете?

Важно всегда учитывать высокую вероятность перехода на поддельный сайт, созданный мошенниками. Кроме того, необходимо выбирать только проверенные порталы, никуда не вводить личные данные при малейших сомнениях.

– Для минимизации возможных хищений рекомендуется оформить виртуальную карту с установлением размера индивидуального лимита, ограничивающего операции,– подчеркивают в прокуратуре.

Могут ли приложения для телефона списать деньги?

При установке приложений нужно обратить внимание на полномочия, которые они запрашивают. Следует быть особенно осторожным, если приложение просит права на чтение адресной книги, отправку СМС-сообщений и доступ к сети.

– Нужно отключить в настройках возможность использования голосового управления при заблокированном экране, – говорит Елена Шуляк. –Применяя сервисы СМС-банка, сверяйте реквизиты операции в СМС-сообщении с одноразовым паролем от официального номера банка. Если реквизиты не совпадают, то такой пароль вводить нельзя.

Что делать, если потерял телефон, к которому привязана карта?

Следует сразу же связаться с банком для отключения и блокировки доступа к СМС-банку. Также важно заблокировать сим-карту, обратившись к сотовому оператору.

– Не следует забывать, что при возникновении малейших подозрений насчет попыток совершения мошенничества следует незамедлительно уведомлять об этом банк, – резюмировали в ведомстве.

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