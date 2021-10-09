На Алтае выпущенный в дикую природу медвежонок вышел к охотничьей избушке

Специалисты заповедника – единственные, кто занимается реабилитацией медвежат-сирот в Республике Алтай и Алтайском крае Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Несколько дней назад в соцестях появилось видео с медвежонком, который вышел к охотничьей избушке на берегу Телецкого озера. Ученые из Алтайского биосферного заповедника прокомментировали ролик и рассказали, как вести себя при встрече с косолапыми.

Эксперты напоминают, что перемещение медведей и других диких животных на Алтае –естественный процесс. К осени многие звери начинают мигрировать, передвигаться, происходит расселение молодняка.

В сентябре Республике Алтай выпустил в дикую природу трех медвежат – Мишку, Машку и Тепу, которые все лето провели под присмотром сотрудников Алтайского заповедника. Их увезли на удаленный от населенных пунктов и кордонов берег Телецкого озера, где нет взрослых медведей и исключена возможность встречи с людьми. Косолапые не сидели на одном месте, 21 сентября один из малышей вышел к охотничьей избушке на берегу Телецкого озера. Она также находится далеко от сел и деревень. Встречу снял на видео очевидец.

– В таких случаях медвежонка нельзя подкармливать, а следует отпугнуть животное. Медвежонок еще не успел отвыкнуть от людей, (хоть и соблюдались все нормы при реабилитации). Реабилитация медвежат – это тяжелый труд, которая проходит по определенной методике. Механизмы природы гораздо мудрее, чем человек, – подчеркнули в заповеднике.

Там также призвали сообщать о встречах с дикими животными на прилегающей территории.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, что специалисты заповедника – единственные, кто занимается реабилитацией медвежат-сирот в Республике Алтай и Алтайском крае. Осиротевшие малыши поступают в приют весной – в начале лета, реабилитация продолжается до осени. За последние четыре года из приюта выпустили 8 особей. В 2020 году создали приют медвежат-сирот для их реабилитации при Алтайском заповеднике.

– При поступлении, реабилитации, и перед выпуском медвежата обязательно осматриваются ветеринарами, которые делают оценку их готовности к жизни в дикой природе. Оказавшись в дикой природе с наступлением зимы, они делают себе берлогу и залегают в спячку, – отметили в заповеднике.

После выпуска медвежат их также не оставляют без внимания. За жизнью косолапых наблюдают через сеть фотоловушек.

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