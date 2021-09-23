Мишка, Машка и Тепа: в алтайском заповеднике выпустили первых воспитанников медвежьего «детского дома»

К сентябрю медведи подросли еще сильнее. Фото Алтайского государственного природного биосферного заповедника, Роман Воробьёв, Татьяна Клименко

В Республике Алтай выпустил на волю трех медвежат – Мишку, Машку и Тепу, которые все лето провели под присмотром сотрудников Алтайского заповедника. Животные заметно подросли и теперь могут самостоятельно жить в дикой природе.

Под присмотром

Все лето сотрудники заповедника при поддержке специалистов Центра спасения медвежат-сирот из Тверской области готовили малышей к новой жизни в специальном «детском доме». Вскоре медвежата подросли и стали толще. Кроме того, недавно у них проявились черты поведения, характерные для зверей в дикой природе, сообщает сайт заповедника.

– Это оборонительное и маркировочное поведение, интерес к рытью ямок, корешкам, кедровым шишкам, одному из основных их кормов в дикой природе. Кроме того, полностью исчезли следы агрессии между медвежатами разных пометов, – рассказали специалисты.

К сентябрю медведи стали еще сильнее и уже могли представлять потенциальную опасность при попытке отлова в вольере. Подопечные вели себя как настоящие дикие звери, пришло время с ними прощаться.

Для отлова косолапых пригласили ветврачей, которые на время погрузили подопечных в медикаментозный сон. Также в уши животным установили бирки, чтобы в будущем зверей было проще идентифицировать.

– Мы понимаем, что человеческие эмоции приписывать животным некорректно, но выглядело очень трогательно, когда Машка не отходила от Тепы после начала действия введенных ему препаратов. Она, видя, что с ним что-то не так, вылизывала его, пыталась разбудить, закрыть от «опасности», – рассказал научный сотрудник Алтайского заповедника Роман Воробьев.

Через некоторое время ящики с медведями погрузили на теплоход, в пути на новое место состояние косолапых пассажиров в пути постоянно контролировал ветеринар.

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На свободе

Подопечных выпустили на удаленном от населенных пунктов и кордонов берегу Телецкого озера. Там нет взрослых медведей и исключена возможность встречи с людьми. На месте нового дома медвежат установили целую сеть фотоловушек для контроля территории.

Сотрудники заповедника рассказали, что дорогу медведи перенесли хорошо, все трое проснулись как раз к моменту причаливания. Вскоре медвежата начали осваиваться на новом месте. Они быстро нашли друг друга и все вместе убежали вверх по склонам гор в прителецкую тайгу.

Напомним, ранее мы писали о том, что идея создать некий детский дом для мишек появилась у сотрудников заповедника в 2020 году. Помочь в создании центра согласились семья Пажентовых, которые уже много лет спасают, выхаживают и готовят к самостоятельной жизни бурых медвежат-сирот у себя в Тверской области. В мае 2021 года в заповедник в очередной раз обратились жители Алтайского края с просьбой принять на содержание двух осиротевших медвежат Мишку и Машку. Срочно был разработан проект мини-вольера и выбрано место на Яйлинской террасе.

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