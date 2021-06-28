Как можно улучшить движение транспорта во время реконструкции моста на проспекте Ленина

Студент также проанализировал статистику аварийности на этом участке Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Бердников, бакалавр факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта АлтГТУ, представил выпускную квалификационную работу, посвященную организации движения транспорта на время перекрытия моста в районе Нового рынка. Студент рассказал, как можно избежать заторов и улучшить движение на дорогах.

Проблемы на путепроводе

Перекрытие моста через железнодорожные пути на проспекте Ленина в районе Нового Рынка в Барнауле планируют в начале весны 2022 года. Объект находится в аварийном состоянии и его реконструируют. В связи с работами и ограничат движение транспорта.

Студент проанализировал статистику аварийности на рассматриваемом участке и пришел к выводу, что за два года там произошло 17 ДТП. Большая часть из них - столкновения автомобилей и наезд на пешеходов. Основные причины аварий - сужение проезжей части на путепроводе, недисциплинированность пешеходов и игнорирование дорожных знаков

– Путепровод на проспекте Ленина является не только одним из самых интенсивных участков, но и связующим звеном между двумя частями Барнаула. Его загрузка варьируется в очень серьезных пределах как по направлению, так и по времени, – отметил выпускник.

Пробки появляются уже утром и растут к часам пик.

Как улучшить ситуацию

Александр Бердников представил свой вариант организации движения транспорта на время перекрытия моста в районе Нового рынка. По его мнению, улучшить дорожную ситуацию можно следующим образом:

– маршрутное ориентирование водителей с помощью системы дорожных указателей

− расчет новых светофорных программ с учетом интенсивностей транспортных средств;

− строительство временной объездной дороги с целью разгрузки транспортной сети;

− установка необходимых дорожных знаков;

− нанесение дорожной разметки

Александр Бердников уверен, что благодаря этим нововведениям дорожная ситуация улучшится, снизится аварийность

– Во время перекрытия путепровода транспортные потоки будут оптимально распределены, – отметил студент.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле закрыли движение на участке улицы Чкалова до середины июля. Это нужно для проведения работ по реконструкции внутриквартальной тепловой сети. На участке проводят замену 365,6 метров трубопроводов. Работы являются одним из этапов подготовки Барнаула к следующему отопительному сезону. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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