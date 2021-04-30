В 2022 году в Барнауле закроют для реконструкции мост в районе Нового рынка

Электротранспорт, скорее всего, будет ходить, но его маршруты закольцуют с обеих сторон моста Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула готовится к масштабной реконструкции путепровода в районе Нового рынка. Начало работ намечено на 2022 год. Об этом в пятницу, 30 апреля, на пресс-конференции рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

- Администрацией Барнаула разработан проект реконструкции, в данный момент готовится проект корректировки, - прокомментировал Дементьев.

На период проведения работ будет разработана дублирующая схема движения транспорта, так как путепровод является важной артерией, по которой едет и общественный транспорт и личный.

- Электротранспорт будет ходить. Скорее всего, он будет закольцован с обеих сторон моста. Транспортный узел в районе Нового рынка достаточно сложен и объемен. Неудобства, вызванные реконструкцией, вынужденные. И когда мы приступим к ней, главной задачей будет выполнение работ в кратчайшие сроки, - подчеркнул министр.