На Алтае рабочего затянуло в комбайн и перемололо в жатке

Трагедия произошла в поселке Тельманский Фото: Олег УКЛАДОВ

5 сентября в Алтайском крае произошло жуткое ЧП с комбайнером. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, его затянуло в жатку – крутящийся механизм для скашивания урожая.

Трагедия произошла в поселке Тельманский Благовещенского района. В следкоме пояснили, что мужчина работал на комбайне в поле, как вдруг произошла поломка. Рабочий не стал глушить мотор и пошел разбираться в причинах неполадок.

- При работе возле включенного механизма его затянуло в жатку. Потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, - отметили в СУ СК по региону.

Очевидцы пишут в паблике «Инцидент Барнаул», что погибшего сильно перемолотило в жатке, в итоге тело пришлось собирать частями.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 9 сентября в Алтайском крае во время производственных работ погиб еще один рабочий. Происшествие случилось на Зареченском руднике в Змеиногорском районе: шахтер упал в рудоспуск с 60-метровой высоты и разбился насмерть. В компании уже официально прокомментировали трагедию.

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