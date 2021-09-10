Межведомственная комиссия работает на руднике в Алтайском крае после смерти шахтера

По данному факту следком сейчас проводит доследственную проверку Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

АО «Сибирь-Полиметаллы» официально прокомментировало ЧП, в результате которого 9 сентября погиб шахтер. Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас на предприятии работает межведомственная комиссия.

- В настоящее время на предприятии работает межведомственная комиссия под председательством представителя Ростехнадзора, руководством оказывается максимальное содействие сотрудникам надзорных и правоохранительных органов в установлении причин и обстоятельств произошедшей трагедии, - отметили в компании.

Известно, что трагедия произошла в 02:30. При падении в рудоспуск погиб мужчина 1980 года рождения. Компания уже принесла глубокие соболезнования семье погибшего и оказала материальную помощь в организации похорон. Все социальные обязательства по коллективному договору будут выполнены.

По данному факту следком сейчас проводит доследственную проверку.

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