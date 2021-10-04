Последние новости Алтая на 4 октября 2021 года: открытие хоккейного сезона, снегопад и лучшие школы

. Наша команда «Динамо-Алтай» сразилась на своем льду с клубом «Челны» Фото: Анна СЕМИНА

Мы собрали последние новости Алтая на 4 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ПЕРВЫЙ МАТЧ

В минувшие выходные в Барнауле состоялся матч-открытие хоккейного сезона. Наша команда «Динамо-Алтай» сразилась на своем льду с клубом «Челны» (Набережные Челны). По итогу игры очки были не в нашу пользу – алтайские хоккеисты уступили челнинцам в первом домашнем матче регулярного сезона Первенства ВХЛ-2021/2022 со счетом 3:4.

СНЕЖНЫЙ ШТОРМ

Жители Алтайского края сообщили о сильном снегопаде на трассе Барнаул-Бийск в районе села Полковниково, из-за чего на дороге была очень плохая видимость. По словам водителей, тем, кто еще не поменял летние шины на зимние, стоит поскорее взяться за это дело, так как уже в середине октября ночью будет минусовая температура.

ТОП ШКОЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Агентство RAEX составило топ лучших школ России, а также выделили конкретные организации в каждом регионе. В топ Алтайского края вошли 10 школ. Причем некоторые из них заняли достойные позиции в общероссийском списке: это барнаульские лицей №124 и гимназия №42, а также Бийский лицей-интернат.