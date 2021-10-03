Эксперты назвали десятку лучших школ в Алтайском крае

Девять из них находятся в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Аналитики агентства RAEX составили топ лучших российских школ. Также они назвали десятку лучших образовательных организаций по каждому региону, в том числе Алтайскому краю, говорится на сайте агентства.

Список составляли, ориентируясь на число выпускников, поступивших в ведущие вузы. Девять из десяти лучших школ в Алтайском крае расположены в Барнауле, одна – в Бийске. Кроме того, гимназия №42 краевой столицы заняла в общероссийском рейтинге 139 место, а лицей №124 – 166 позицию. Бийский лицей-интернат оказался 188-ым, Алтайский краевой педагогический лицей-интернат - 225-ым.

Список лучших школ в Алтайском крае выглядит следующим образом:

- Гимназия № 42, Барнаул;

- Лицей № 124, Барнаул;

- Бийский лицей-интернат Алтайского края;

- Алтайский краевой педагогический лицей-интернат, Барнаул;

- Гимназия № 22, Барнаул;

- Гимназия № 69, Барнаул;

- Лицей № 101, Барнаул;

- Лицей № 112, Барнаул;

- Гимназия № 27 имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова, Барнаул;

- Гимназия № 123, Барнаул.